「2023台灣高教雙語教育論壇」今(8)日在台大舉行，邀請各大學分享「大專校院學生雙語化學習計畫」階段計畫執行與成果。高教司長朱俊彰提到，第二階段將在8月啟動，預計再投入新台幣21億經費，在2024年選出首波共3所雙語標竿大學。

教育部長潘文忠表示，在第一階段推動過程中，部分學校發現大一共同英文教學有必要再優化，而在追求全英語授課的同時，也更該強調學術英語EAP或專業英語ESP，才能讓學生更順利銜接全英語課程。

潘文忠提到，教育部在第二期提供的資源將再度增編，只要大專校院準備好，教育部都會給各校實踐的機會，協助校方成為具有代表性的標竿學校、標竿學院。

朱俊彰則說，截至2022年，教育部核定補助重點培育學校共4所，包含台灣大學、中山大學、成功大學及台灣師範大學，重點培育學院計25校、41個學院，以及普及提升學校37所，期望2023年重點培育學校增為7所，重點培育學院則增為59所、普及提升學校47所。

朱俊彰指出，2024年的雙語學校目標值，期望再選出3所標竿學校、18個標竿學院。2030年再將標竿學校提升至6所、標竿學院30個。2021至2022年間教育部經費加上前瞻計畫已投入11億，預計2023至2024再投入21億，總計投入逾30億推動。

朱俊彰分享，在第一階段執行的部分，教育部也納入重點學校反映的意見，即學校希望強化學生學術、專業英語能力，才能有效銜接全英語專業課程，且計畫參與系所應參採學測英語成績，避免外界疑慮等。

朱俊彰進一步說，對此教育部已提出第二階段精進策略，將特別著重於學術英文EAP和專業英文ESP，協助學生有足夠能力銜接全英語專業課程，也將成立寫作中心，以提升師生寫作知能，並將計畫參與的學系參採學測英語科情形納入審查重點，並將強化師生諮詢或輔導機制。

朱俊彰強調，大學不是為了雙語而雙語，應確保學生有接受全英語授課能力再來銜接，以此獲取專業能力。