嘉義市長黃敏惠頒獎表揚張晏甄同學。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠出席嘉義縣市優秀學生青年表揚大會。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠與童軍團合照。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義地區慶祝2023年青年節表揚優秀學生青年暨成年禮讚活動，8日在嘉義市南興國中第二校區探索體驗學校舉行，市長黃敏惠頒獎表揚47名嘉義縣市大專院校及國高中優秀青年學子，還邀請他們參加市府推動的「有事青年」提案實驗活動，藉此關懷各面向的社會議題。

黃敏惠表示，嘉義市從「多元培力、職涯就業、創業輔導、新創孵化、公共參與」5大面向推動青年政策，為年輕人實現夢想助力，今年有事青年實驗室的「學生社團提案」計畫已啟動，申請期間4月1日至10月31日，歡迎所有優秀學生們藉由社團參與社會服務，進而創造新價值，培養社會參與的自主能力。

獲獎學生林暐哲，就讀大業國中8年級，擔任幹部，積極參與實驗教育峰會、造反教育節、海洋教育等校內外活動，協助師長處理班務井井有條，還會協調同學間的紛爭，被同學戲稱「總管」，而他也是居家好幫手，幫忙採收水果及販賣。

獲獎學生吳宜柔，就讀北園國中9年級，代表學校參加空手道、排球比賽、中小學科展等賽事屢獲佳績，還樂在童軍活動、志工服務，自主學習。按部就班做好功課，照顧弟弟，是父母親的小幫手，師長稱讚有加的模範生。

獲獎學生張晏甄，就讀北興國中9年級，多才多藝，常在校內外說明會、樂團成果發表會擔任司儀，英語讀者劇場比賽常勝軍，代表學校參加游泳比賽成績斐然。

嘉市府教育處長林立生表示，今年青年節活動主題「乘風波浪、青年好YOUNG」，正是鼓勵青年們遇到挑戰時，不畏艱難，勇敢實踐自己的理念，讓夢想飛揚，透過教育讓學子學習解決問題的能力，提升競爭力，進促城市發展力。