館內各種軟硬體資源豐富，老少設施一應具全，是縣民與親子休閒放電的好去處。(圖／金門縣政府提供)

館內1樓規劃的托嬰中心可收托0-2歲25名嬰幼兒，營造優生、優養之育兒環境。(圖／金門縣政府提供)

2樓的部分則設置有烘焙教室，鼓勵民眾就近使用資源。(圖／金門縣政府提供)

2樓的親子動態區及靜態區，是親子休閒放電的好去處。(圖／金門縣政府提供)

2樓也設有專業的直播間，各種軟硬體資源豐富，以提供各年齡層不同對象之服務。(圖／金門縣政府提供)

由金門縣政府爭取中央衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫，加上自籌部分經費共計花費8000多萬打造的「金門縣金城綜合社會福利館」，於2011年12月11日正式揭牌啟用，提供各年齡層多元化服務，滿足地區照顧需求；館內各種軟硬體資源豐富，老少設施一應具全，是縣民與親子休閒放電的好去處。

「金門縣金城綜合社會福利館」坐落於金城鎮環島北路1段、縣文化局後方，該館設定為多元複合式社會福利館，館內1樓規劃的托嬰中心可收托0-2歲25名嬰幼兒，營造優生、優養之育兒環境。

該館另分設金城社會福利服務中心、富康一村金城新莊社區發展協會照顧關懷據點及銀髮健身俱樂部，提供長者營養餐食、健康促進及體適能服務課程，藉以營造健康安老的友善環境，鼓勵長者走入社區，實現在地老化。

而在2樓的部分則設置有多功能教室、烘焙教室、咖啡坊、舞蹈教室、直播間、親子動態區及靜態區、居家托育服務中心、哺(集)乳室等，以提供各年齡層不同對象之服務。

縣府社會處指出，金城綜合社福館開放時間為每週二至週日，早上09：00至11：30，下午14：00至17：00，鼓勵民眾就近使用資源及服務，落實以家庭為中心，以社區為基礎之服務理念，提升家庭照顧品質。

社會處表示，館內時常舉辦活動及研習教育課程，充分運用館舍空間，使親子同樂，並透過活動參與，增進參與者及其家庭親子間互動機會，提升親子關係，亦增強家庭對於社會福利資源及相關服務的認知，該館各項活動訊息，請密切關注「金門縣金城綜合社會福利館」臉書粉絲專頁，另該館亦提供場地租借服務，若需租借場地或相關問題請電洽082-324846。