中山附醫開辦基層共榮列車系列講座，4月由中山附醫執董周英香（左）引言，邀請婦產科醫師林靜儀演講「高齡少子化與性別政策」。（馮惠宜攝）

中彰投苗700診所醫同時上線 中山附醫共榮列車發動

中山醫學大學附設醫院為加強與轉診合作的700家基層醫療院互動，開辦基層共榮列車系列講座，透過每月一次線上講座，邀請醫界、法界、財經等各領域權威分享醫學新知、政策，以及財經管理趨勢，基層診所參與熱烈，幾乎場場都有2、3百名基層醫師利用休診上線研討，反應熱烈。

中山醫學大學執行董事周英香指出，為守護社區民眾健康，分級醫療非常重要，中山附醫從醫學中心角度，推動中山附醫基層共榮列車，結合中彰投、南苗等700多家基層轉診、轉檢合作診所一起前進，透過一個月一次線上見面及共同學習，提升中區整體醫療水平。

顏啟華說，該共榮列車今年3月開辦，首月主講基層診所醫療業務執行面面觀，由健保署中區業務組長李純馥及總院長蔡明哲對談，這個月線上講座由中山附醫執董、醫師周英香引言，邀請立委、婦產科醫師林靜儀演講「高齡少子化與性別政策」，接著還有中山附醫核醫科主任翁瑞鴻、副院長詹貴川，中山醫大校長黃建寧等已經排到年底。

顏啟華說，中山附醫配合衛福部推動分級醫療雙向轉診政策，已與700家基層診所、地區醫院等醫療院所簽署轉診合作，下轉人數提升到每月逾千人次，使醫療資源發揮更大效益。而透過每月邀請各界菁英，及院內特殊專長醫師線上講座，可讓院內醫師與基層診所交流，除了討論轉診案例，也安排醫學繼續教育課程，提升基層醫療品質，讓民眾對基層診所更具信心。

一直在中山附醫執業的林靜儀說，基層強、醫學中心負擔才會少，中山附醫一直與基層互動良好，中山醫有很多學長姐後來在外開業，透過定期的互動可讓基層知道醫院目前有那些新的醫療、新的政策，醫院與基層較熟識，也比較能清楚轉診過來的病人要如何照顧。

周英香表示，中山附醫與基層未來將有更多的合作方案與展望，期許醫院做好領頭羊的角色，與社區診所緊密結合成一個敏捷有韌性的醫療照護網，彼此共存共榮，為社區民眾提供最優質的全人醫療。