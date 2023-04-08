成龍與退役的冠軍馬赤兔在《龍馬精神》裡有許多對手戲。（鴻聯國際代理提供）

由成龍、「謀女郎」劉浩存、郭麒麟主演的《龍馬精神》原訂於去年跨年檔期，不料卻遇延宕，如今中港星馬韓都於4月7日後陸續上映，這天也剛好是成龍的69歲生日，台灣也將於近期上映。成龍這次本色出演龍虎武師老羅，挑戰與赤兔共同完成一人一馬的「合體技」，更將有許多精彩的動作場面。

龍虎武師專指過往在港片中負責武打動作的特技演員，舉凡演員替身、吊鋼絲等等高難度動作都靠他們完成，而只有最厲害的特技演員才能被稱作「龍虎武師」。他們是當年港片輝煌時期的無名英雄，將香港電影推向國際舞台，更是讓好萊塢爭相取經的對象。幕後花絮中，成龍與已經退役的冠軍馬赤兔日夜相處，培養出深厚感情，他說：「以前當然有很多次與馬合作的經驗，但這次不一樣，是首次我與馬一起演出一部電影。」

成龍為該片延後膝蓋手術，施打止痛藥物後就進組拍攝，一向敬業的他，更是各種動作都親自上陣，原先可以使他半年不痛的藥效，僅維持短短20天就沒了效果，但成龍非但不抱怨，反而全心投入在拍攝裡，不僅將自己的武打戲分做到最滿，同時還十分照顧劇組內的後輩動作演員們，一起研究劇情、高難度動作，導演楊子大讚成龍：「原先以為大哥好拚，後來才領悟到大哥不是『拚』，只是堅持做好他所熱愛的事情。」

而這次也是劉浩存與郭麒麟首次與成龍搭檔演出，2人都盡力呈現最好的演出。一場成龍大哭的感情戲，正式開拍時成龍卻無法掉淚，劉浩存注意到這個狀況，主動走到成龍身邊幫助他入戲，讓導演大讚：「她在調動自己的情緒，更能注意到對手的情緒，真的不容易。」成龍也對劉浩存舉起大拇指稱讚。

喜劇演員出身的郭麒麟是本片的一大笑點擔當，花絮釋出他實際紮馬步的畫面，沒有功夫底子的他堅持不靠剪接，全程蹲在點燃的香上，完成了與成龍的對手戲，成龍笑說：「麒麟應該是沒有這個天分的，但是他堅持完成了這些動作，棒棒的。」