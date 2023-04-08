新北市長侯友宜今（8日）出席新北市原住民族部落大學開學典禮，稍早再度透過臉書指出，族人朋友為他起了一個原住民名字「馬耀（Mayaw）」，這個名字對他意義非凡，象徵著中華民國這塊土地，不分族群、地域，2300萬人民就是一家人！「未來，我也會帶著這個名字所賦予的意義，以勇士的精神繼續為台灣的永續向前行。」

新北市原住民族部落大學今（8日）在板橋435藝文特區舉行開學典禮，市長侯友宜穿上排灣族服裝、以校長身分到場致詞。

侯友宜稍早透過臉書指出，身為校長，邀請大家一起來投入「原民學」！以主體展現、文化智慧保存、技職發展、永續共榮為初衷，把原民部落的習俗、語言、藝術文化傳承下去。

侯友宜特別提及，他一直很感謝族人朋友為他起了一個原住民名字「馬耀（Mayaw）」，這個名字對他的意義非凡，因為這象徵著中華民國這塊土地，不分族群、地域，2300萬人民就是一家人！「未來，我也會帶著這個名字所賦予的意義，以勇士的精神繼續為台灣的永續向前行。」

侯也說，台灣是多元族群、兼容並蓄的美麗島嶼，而原民文化是台灣獨有的美麗瑰寶，盡一切努力將這樣珍貴的族群核心價值傳遞下去！