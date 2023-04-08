羅浮多功能辦公廳從規畫到落成經歷約10年之久，今日終於落成啟用。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

羅浮多功能辦公廳提供里民醫療復健、里辦公處、慶典、集會及臨時避難收容場等多項服務。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市復興區羅浮多功能辦公廳正式落成啟用。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市復興區羅浮多功能辦公廳落成，今日請來泰雅族耆老進行原住民族傳統祭祀祈福。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

復興區長游正英說，羅浮位在復興中間地帶，辦公廳啟用除嘉惠羅浮里民，也可提供前後山區民，有更多公務設施使用機會。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市復興區人口達1.3萬人，為桃園13區內唯一山地原住民族區，復興區公所委託工務局興建羅浮多功能辦公廳，從規畫到落成經歷約10年之久，今落成啟用更邀請泰雅族耆老祭祀祈福。復興區長游正英表示，羅浮為全復興的中心地帶，多功能辦公廳除可嘉惠羅浮居民外，前後山民眾也能受惠。桃園市長張善政說，衛生局將協助增設洗腎病床，預計明年初完成，照顧原鄉醫療需求。

游正英表示，羅浮里多功能辦公廳工程自2013年編列預算，總經費8302萬元，2016年發包施工，歷經2次變更設計，2018年初因廠商解約問題暫時停工，最後在2021年委由工務局續建，並於去年底順利完工。打造地下1層、地上3層建築，總樓地板面積1719平方公尺。目前1樓作為衛生所與復健中心、2樓作里辦公室、3樓為市民活動中心、地下室則是停車場。

張善政說，每次來復興山上心情都非常好，呼吸新鮮空氣、欣賞美麗風景，還有族人熱情接待，他還開玩笑說「都不想回山下了，以後要多辦點活動」。張指出，羅浮里多功能辦公廳興建過程可謂好事多磨，今順利落成啟用，廳舍功能照顧原鄉的多元需求，提供羅浮里民醫療復健、里辦公處、慶典、集會及臨時避難收容場等多項服務。

張善政表示，未來衛生局也將協助在此增設洗腎病床，預計明年初就能提供洗腎服務，照顧當地醫療需求。市府對於復興區原住民族人的各項需求，也將給予優先支持，盼讓復興區的生活與發展更好。

游正英提到，全復興區約有60人有洗腎需求，平時都得遠赴山下都會區就醫，路途遙遠相當辛苦，感謝市府願在羅浮辦公廳增設約4至5床的洗腎病床，解決長年以來復興區洗腎患者長途就醫的勞苦。

游正英也說，今日啟用典禮，也請來泰雅族耆老進行原住民族傳統祭祀祈福，且羅浮位在復興的中間地帶，這棟辦公廳啟用後，除嘉惠羅浮里民外，也可提供前山與後山區民，有更多公務設施使用機會。