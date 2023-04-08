近日多家如美光、Google等跨國科技大廠不看好未來前景，紛紛裁員，勞動部因而提前召開「大量解僱勞工時勞動市場變動趨勢評估委員會」，並決議除了大量解僱勞工保護法所訂定的預警指標外，包括公開資訊觀測站的重大訊息等也納入預警中，只要掌握事證，就可以運用該法的入廠查訪事業單位，限期要求提出說明或提供財務報表及相關資料。

依現行的大量解僱勞工保護法規定，如果有積欠工資、積欠勞工保險保險費、工資墊償基金、全民健康保險保險費或未依法提繳勞工退休金、全部或主要之營業部分停工、決議併購或最近2年曾發生重大勞資爭議等時，地方政府接獲通報後7天內應查訪事業單位，並限期令其提出說明或提供財務報表及相關資料。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，原本的趨勢評估委員會每半年召開一次，但因近期多家跨國科技公司人力調整，因而提早至今年3月底召開，邀請專家學者、經濟部、國科會與會，會中專家提及國外大量裁員可能是在景氣旺盛時過度擴展人力所致，與我國溫和擴張樣態不相同，且我國1月至2月間的勞動市場穩定，但仍要視未來景氣判斷。

王厚偉說，會中決議，將針對大型科技公司宣導如要在60天前公開大量解僱計畫書等大量解僱相關程序，並且擴大預警指標範圍，包括各部會建立窗口，一旦有預警指標情事，地方政府可運用大量解僱勞工保護法的入廠查訪，必要時也可請會計師或律師陪同，並提供事業單位協助方案。