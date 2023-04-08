正在台灣訪問的美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾今天承諾，美方一定會交付軍售台灣的武器，國會正在盡一切所能加速，且會提供軍事訓練協助，「這不是為了發動戰爭，而是為了追求和平」。

麥考爾（Michael McCaul）6日率跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問，總統蔡英文今天在台北賓館設宴款待訪團。麥考爾在午宴開始前致詞，上台後先用中文說出「我們愛台灣」打招呼，引起滿場掌聲回應。

麥考爾說，訪團來台灣不是代表單一黨派，而是代表美國對台灣的支持，此前已經見過日本首相岸田文雄，以及韓國總統尹錫悅，很高興也能見到剛結束出訪的蔡總統。

提及國際局勢，他表示，二戰以來首次看到全球強權權力平衡有如此大的動盪，無論是俄羅斯總統蒲亭無端入侵烏克蘭，或是共產中國對台灣的壓迫侵略及對太平洋的威脅，全球民主陣營應該要團結一致抵禦暴政以及壓迫。

他讚揚蔡總統是有勇氣的領導人、有勇氣的台灣總統，訪團十分肯定蔡總統所做的努力，團結才會力量大，美國會持續支持台灣。

麥考爾表示，共產中國視台灣的開放、力量與韌性為眼中釘。蔡總統曾提及中國國家主席習近平認為民主是失能、無效的，威權主義才可以更有效率做決策；但他認為習近平錯了，在民主體制中，民眾是自由的，權利受到保障，人權、人性尊嚴都受到尊重，台灣與美國共享一樣的理念價值，且雙方關係非常強健。

麥考爾表示，美國國會在1979年訂定台灣關係法，為台美交往設下良好基礎，保障台灣有武器可以自我防衛，他也以外委會主席的身分批准對外軍售，「我向蔡總統承諾，一定會交付這些武器」。

他表示，美國國會正在盡一切所能加速武器的交付，而美國也會提供台灣軍事訓練協助，「這不是為了發動戰爭，而是為了追求和平」。

麥考爾指出，前美國總統雷根說過和平靠力量，若展現脆弱就會招致攻擊與衝突，展現力量就能嚇阻且推動和平，台灣已經以卓越的勇氣啟發全世界，是世界希望與民主的燈塔，希望台美雙方繼續合作、團結一致。

麥考爾也提及，台灣是蓬勃發展的經濟體、美國第8大貿易夥伴，此行同時拜會了台灣半導體與航太科技領域的領導高層。（編輯：黃瑞弘）1120408