「2023台灣高教雙語教育論壇」今(8)日在台大舉行，高教司長朱俊彰表示，教育部委託語言訓練測驗中心（LTTC）投入研發的大專英語能力檢測，計畫將在9月上路，將以重點培育學校、學院學生列為優先施測對象，測驗費用由教育部補助。

朱俊彰提到，LTTC研發的大專英檢，名稱將取作為「培力英語能力檢定測驗」，目前預計9月施測說、寫兩大項目，12月施測聽、說、讀、寫4項測驗，而包括台灣大學、台灣師範大學、中山大學、成功大學共4所重點培育學校，以及25校共41個學院的學生，將列為優先施測對象，測驗費用將由教育部補助，但之後若重點培育學校再增加，補助規模也會逐步擴大。

朱俊彰說，如果上述重點培育學校、學院學生施測後仍有缺額，大專英檢將開放大專校院學生自由報名，但會酌收部分報名費，目前預計收費在1000元左右，低於市面上的其他英檢。

根據教育部規畫，大專生在大一透過課程及教學提升英語程度後，再接受英語檢測，達到CEFR（歐洲共同語言參考架構）的B2程度，進而銜接大二的全英語（EMI）課。

朱俊彰強調，大專校院若鼓勵學生參加英檢，應提供完善教學與輔導機制，而為了避免爭議，也不能只有單一英檢考試供學生選擇。