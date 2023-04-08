國立中山大學、台灣師範大學、成功大學與實踐大學陸續開設「心理假」，引起網友們熱烈討論，有些人贊同照顧好心理健康很重要，有些人卻認為這只會讓學生合法翹課，不過有大批上班族看完則哀號說，比起學生，感覺上班族更需要心理假，跪求老闆良心發現，能盡快跟進。

台灣學生壓力超級大，不少人的心理狀況拉警報。對此，國立中山大學、台灣師範大學、成功大學與實踐大學等4所學校陸續開設了「心理假」，根據各校規定不同，每個學期最多可請3到5日不等，且因為假別的屬性，而不需檢附請假證明。

學生可請「心理假」的消息傳上PTT後，引起網友討論，有些人認為學生能請心理假是好事，畢竟身體感冒了會請假，當然心理狀況不好也應該要好好休息。不過，也有人質疑，不需要提出證明的請假，不就是給學生們合法翹課的理由？

甚至還有老一輩的人嫌棄說，現在的人就是爛草莓，一點點狀況就無法忍受。「現在小孩越來越脆弱，無法當兵又容易崩潰」、「草莓族笑而不語」。

另有網友則回應說，比起大學生，廣大的上班族顯然更需要「心理假」，上班與金錢方面的壓力，壓得很多人快要窒息。「上班族才需要吧？至少1個月1次心理調適假並且支付薪水，因為工作不只壓力大，隨便不去上班還會被扣薪」、「比起學生，教職員可能更想請假」、「敲碗老闆哪天良心發現」、「上班族何時會跟進」。