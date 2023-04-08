蘋果iPhone 15將在下半年亮相，外媒曝光iPhone 15 Pro高清外觀渲染圖，全新設計包括鈦金屬機身、Type-C接口、超窄邊框、鏡頭更凸出、靜音鍵改按鍵式、酒紅色等，對於這次不再擠牙膏式，而是大幅度有感升級，也讓果粉相當期待。在內外都大升級之下，有分析師表示「iPhone 15 Pro漲定了」，至於漲多少仍是未知。

科技網站9to5 Mac周五（7日）爆料下一代全新iPhone，聲稱從多個管道取得訊息，為目前最接近實機的iPhone 15 Pro渲染圖，新機更多細節變化也逐一曝光。

◆鈦金屬機身

全新鈦金屬機身和更圓滑的邊緣設計，握起來手感更舒適。目前iPhone 14系列邊緣過於銳利，引起很多用戶抱怨。

◆鏡頭更加突出

除了新的鈦金屬框架外，蘋果再次加大iPhone 15 Pro相機尺寸。相

機鏡頭凸起後，感覺更厚，從電腦輔助設計圖來看，iPhone 15 Pro單顆鏡頭凸起較iPhone 14 Pro增加一倍以上。

據了解，iPhone 15 Pro將採全新的相機傳感器技術，能捕捉更多光線，並改善部分場景下曝光過度或曝光不足的情形。

◆USB-C接口

新機將改採USB-C接口，成為iPhone 15全系列標配。不過，依照蘋果一貫處理方式，只有採用蘋果認證的USB-C充電連接線，才能獲得最快的充電速度和數據傳輸速度。

◆靜音鍵改按鍵式

切換式靜音鍵將改成按壓式，新的消息顯示，音量鍵改為電容式觸控的固態按鍵，透過按壓讓手機切換成靜音模式。

◆超窄邊框

iPhone 15 Pro螢幕邊框僅為1.55mm，創下iPhone史上最窄邊框紀錄，機身尺寸會比iPhone 14 Pro系列更小巧。前後玻璃面板邊緣都有微妙的弧度，與鈦金屬機身無縫接軌。

◆手機尺寸

iPhone 15 Pro外觀尺寸為70.46mm x 146.47mm，厚度為8.24mm，而iPhone 14 Pro尺寸為71.45mm x 147.46mm，厚度為7.84mm。意味著iPhone 15 Pro將比前一代略小，加上圓潤的邊框，手機握起來會更舒適。

◆驚喜酒紅色

iPhone 15 Pro 除了有白色、太空灰和金色外，全新深酒紅色亮相，顏色代碼是410D0D，取代深紫色。