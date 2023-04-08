副總統賴清德今出席「台北市苗栗縣同鄉會第20屆第1次會員大會暨敬老表揚活動」時表示，未來一定要團結合作，守護台灣的主權，確保台灣的民主和平，繁榮持續發展，「這是我們下一個世代的使命，我們大家一起來」。

賴清德致詞時指出，理事長張茂楠理事長從苗栗來到台北打拚，事業有成，熱心服務，不僅協助鄉親解決困難跟問題，更聯繫彼此感情，讓苗栗鄉親成為一個大家庭，並且保存、傳揚、發展客家文化，令人敬佩。

賴清德認為，台灣就是一個大家庭，就像是一家人，幾百年來在這塊土地上努力打拚，近幾10年來，工商進步，社會文明，得到國際社會的肯定。

他提到，這次蔡總統出訪瓜地馬拉及貝里斯等2個邦交國，並過境美國，讓大家看到國際社會對台灣的肯定跟支持。總統也特別向國際社會表達，台灣即便受到外力的打壓，絕對不會退卻，一定會在國際上扮演積極、正面的良善力量，幫助國際社會。此外，總統這次出訪，也充分展現台灣民主的活力跟團結。

賴清德說，客家鄉親很團結、硬頸、勤耕雨讀，不僅客家鄉親如此，台灣更應如此，如果台灣團結合作，即便未來面臨極權主義的威脅，或國際、國內種種的挑戰，相信定能一一克服。

賴清德表示，過去台灣團結合作，推動台灣的民主，由過去獨裁、黑暗的年代，邁向現在民主、光明的社會。未來也一定要團結合作，守護台灣的主權，確保台灣的民主和平跟繁榮持續發展，「這是我們下一個世代的使命，我們大家一起來」。