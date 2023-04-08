Off（左）和Gun合作7年，一起拍過多部作品。（KKLIVE提供）

Off（後）和Gun默契越來越好。（KKLIVE提供）

泰國人氣偶像劇CP的Off與Gun再次造訪臺灣，暌違近4年來台，2人對於昨天入境時竟有大批劇迷接機相當開心，Off表示還看到有人手臂上刺青刺他們的名字，讓他印象很深刻，而2人一到飯店即馬不停蹄接受媒體聯訪，拍照時不僅擺出相當甜蜜的姿勢放閃，就連坐下時Off也貼心地幫Gun調整座位、讓他坐得比較舒適，舉手投足間皆可見他們的好感情。

已經合作7年的Off與Gun一起拍過許多部作品，像是《愛情理論》、《Not Me》或是《我的狗狗男友》等都深受劇迷喜愛，回憶起第一次拍較親熱的戲時整整NG了30、40次，一方面是因為當時較青澀，一方面也是因為要喬鏡位角度，不像現在馬上就知道該擺什麼姿勢、該找哪邊的光線，駕輕就熟。而2人也不約而同表示，最喜歡的作品是《Not Me》，Gun就分享他們在裡面做了很多新的挑戰，像是他自己就為了劇情需求學騎重機，跟他私底下的個性很不一樣。

除此之外，媒體現場還立刻為2人進行默契大考驗，要他們說出彼此最愛吃的東西，Off毫無懸念的馬上回答Gun愛吃麻辣鍋這類重口味的，而Gun則回答Off喜歡清淡的食物。聽到這裡現場的人皆不解他們要怎麼一起吃飯，但本人卻說這不成問題，只要各點各的就好，如果對方喜歡再跟對方分食。而Off與Gun也分享這些年一起工作下來越來越熟悉彼此，默契也越來越好，只有初期吵過2次架。第一次是因為出席某場活動，因為天氣太熱讓他們熱到脾氣有點上來，另外一次則是好笑的誤會，因為某次練舞時Off聽到一個聲響以為是Gun放屁卻遭Gun否認，因此鬧了小彆扭。

Off與Gun因為工作已來台多次，Gun更於年初私下與朋友來玩，問起當時他都去哪些地方玩，他則說他記得當時住的飯店裡面有一間很好吃對麻辣鍋，還有在一間酒吧遇到粉絲，不過粉絲除了在拍照前有先詢問、相當有禮貌，還請他跟他的朋友喝酒，讓他在台北留下很好的印象。粉絲見面會將於今（8日）晚間舉行，規模也比上次大4倍，讓他們都迫不及待可以跟粉絲碰面，也透露到時候將會準備一些沒有再台北唱過的歌曲，希望大家到時候都能玩得開心、留下美好的回憶。