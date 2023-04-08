【全程字幕】獲得北市長表態支持？費芯大戰蔣萬安介入關心 徐巧芯曝「三點談話內容」

國民黨台北市第7選區（南松山、信義）立委黨內初選，北市議員徐巧芯對戰現任立委費鴻泰，雙方競爭激烈，台北市長蔣萬安欲出手當和事佬。他8日中午已與徐巧芯會談，據了解，他會談中強調還是遵守初選機制，只是要對徐巧芯表達關心與鼓勵。徐巧芯下午受訪時也證實，他有向市長反映兩件事，希望能由市長去跟市黨部反映、溝通。

徐巧芯下午出席前受訪表示，今天中午與蔣萬安面談，蔣萬安第一件事就是強調這不是協調而是關心，因蔣萬安過去有選區重疊所以才來關心，不是協調是單純關心。

徐巧芯也說，他有向蔣萬安反映一些事，包括對於初選的公平性的期待，蔣萬安承諾會跟市黨部反映，讓初選在公平狀況下進行，另就是徐巧芯堅持希望舉辦黨內初選辯論會，4年前費鴻泰與當時的競爭對手、立委王鴻薇有舉辦政見發表會，這次也都沒有，所以希望最後10天能夠辦辯論會。

徐透露，蔣萬安在會中表示他自己也是年輕人，所以對於年輕世代參政非常支持，也給她祝福在初選過程中展現自己，爭取民眾認同。至於蔣萬安是否選邊站，徐表示，市長身份在黨內初選就是手心手背都是肉，是用公平的方式，並沒有外傳要卻退徐巧芯當議員這件事。

而前台北市長郝龍斌今上午替費鴻泰站台，並表示「兩位都很優秀，可是兩位中間要做選擇，必須承認這是很痛苦選擇，可是我決定支持費鴻泰」。對此徐巧芯說，郝費兩人認識10年以上，力挺也是在所難免，自己昨天晚上跟郝龍斌line，郝也有跟我說加油，他說是痛苦的決定代表他支持費鴻泰也很痛苦，「我希望支持徐巧芯是快樂開心的，開心或痛苦支持費鴻泰，我都尊重。」

徐也承諾，今日會談後不管是蔣萬安、費鴻泰還是他自己，三方對於初選過後要團結一致這是共識。另據知情人士指出，費鴻泰與蔣萬安會面時間已敲定，將在明日中午進行會談。