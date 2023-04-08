高雄一名家長在網上指控自己5歲女兒遭幼兒園施虐，園內的林姓教學助理疑似用熱水淋燙女童身體，造成2度燙傷，還用言語譏笑女童「喜憨兒、去吃狗餅乾」等汙辱言語，母親心疼女童遭受這樣對待，向警方報案提告，已進入司法程序。高市教育局調查發現，林姓職員竟未接受職前訓練就上工，若後續查處有不當霸凌一事，將依法裁罰。

母親在網路上發文表示，自己的5歲女兒以特教生身分在高市某幼兒園就讀，並有向教育局申請補助，因此由林姓教學助理入班個別協助女童，沒想到林姓職員竟疑似對女童霸凌、施虐。

家長表示，2022年7月8日，由於該班某位導師請假，校方竟讓林姓助教當起導師，當天女童疑似被林姓助教用熱水淋燙身體，當女童身體出現大面積燙傷時，校方未及時送醫，只草草冰敷，直到過了1小時半後才送醫並通知家長。

小孩送醫後被醫院診斷為2級燙傷，傷口發紅還潰爛，家長因此要求園方提供監視器畫面，園方卻以走廊沒有監視器為由推託；林姓助教則表示是女童拿熱水潑她，但家長質疑，若女童潑灑熱水，為何傷口會在胸口？而非手腳？家長也提出質疑，園內的飲水機須由老師用鑰匙打開才能使用熱水，炎炎夏日老師使用熱水太過怪異。

而林姓助教面對質問，除了閃避問題，更與園長用眼神互相「交流」，林姓助教還推給其他教職員，表示可能是別的老師弄傷的，讓家長無法接受。

同班的家長更私下向女童家長表示，班上其他孩子曾看過園方及班導師對女童言語霸凌，除了說女童是「喜憨兒」外，還叫女童「去吃狗餅乾」，還經常將女童帶到角落責罵與體罰，家長才驚覺自家小孩長期受到霸凌，於2022年10月轉學，並報案提告，事情已進入司法程序。

教育局表示，已於2022年8月4日派員至復華幼兒園查察，經查該園未依據「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」規定進用部分工時特教學生助理人員，包含聘期和實際在職日期不同、未接受職前訓練36小時即進用等，故後續教育局於2022年9月函請該園確實檢討、改進，爾後應依據相關規定辦理。

教育局說明，復華幼兒園已於案發後解聘林姓部分工時特教學生助理人員；復華幼兒園於案發後也已進行校安通報。

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