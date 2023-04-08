福建海事局7日晚間表示，「海巡06」編隊巡查福州黃岐至馬祖、馬尾至馬祖兩條「小三通」客運航線通航環境，並對開往連江黃岐的馬祖籍「閩珠捌號」輪實施監護。海洋事務委員會主委管碧玲親自公布照片打臉表示，大陸明顯在製造假象，中共「海巡06」和「海巡0805」一度想接近「閩珠捌號」，但遭到我方全程監控，連接近的機會都沒有。

管碧玲在臉書上PO出相片及說明表示，我國籍「閩珠捌號」客船係往返馬祖白沙港至福建黃歧之小三通客船。

中共「海巡06」和「海巡0805」船企圖接近「閩珠捌號」，但全程被我方監控。(翻攝管碧玲臉書)

中共「海巡06」和「海巡0805」船企圖接近「閩珠捌號」，但全程被我方監控。(翻攝管碧玲臉書)

昨（7日）下午14時10分，「閩」船自北竿白沙港出發，搭載7名臺籍乘客、4名船員，3臺、1緬)駛往大陸黃岐港，當時海巡署艦艇正在驅離中國福建海事局「海巡 06」」海事船。

突然接獲接獲「海巡06」救助船以無線電告知，其將護航「閩」船航往黃岐港。海巡署當時已明確掌握「閩」船正常出航，航程順利，但大陸海巡救助船顯然要刻意接近，準備製造在我管轄海域執勤的假象。

海巡署為確保我方人、船安全，立刻派遣100噸及35噸艇前往戒護，當時「閩」船正載運57名臺籍乘客，自黃岐港返回白沙港，海巡巡防艇立刻趕往限制水域外1000碼處開始伴航「閩」船平安抵達黃岐港，航程中並未受到任何干擾。

海委會強調，從整個過程顯示，中共「海巡06」和「海巡0805」船企圖接近「閩珠捌號」，但全程被我方監控，「閩珠捌號」完全未受干擾，由我方艦艇伴航返港。而大陸發佈「監護」小三通船隻的新聞，顯是認知作戰的操作，與事實不符。在海委會公布照片中可以看到，中共「海巡06」和「海巡0805」，完全在監控範圍中。