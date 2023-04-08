台鹽前董座陳啟昱位於高雄市旗山區違法農地豪華貨櫃屋餘波盪漾，農業局人員同時發現鄰近的2塊農地也是違法建物，7日一併開出裁罰書，各罰10萬元，外傳2塊農地持有人是綠營大咖，不過農地分別登記在黃姓及林姓民眾名下，從名字無法看出特殊身分。

有綠營人士透露指出，該兩棟主人一人是去年病故的綠媒大亨，另棟是跟綠營關係好的「生意人」，土地皆已由子女繼承，都是在陳之後購地蓋屋。

地方人士透露，陳啟昱當初是與政壇好友相約一起在旗尾地區購地，包括退休的綠營民代及親綠的企業老闆，大家的農地相距不遠，7日同樣被開罰的違法農地應為陳啟昱的好友所持有，若違法農地風波繼續延燒，牽連恐怕愈滾愈大。

地方人士透露，陳啟昱豪宅一旁的農地原主人已經病故，該名綠媒大亨不僅蓋豪宅，其創立的集團也在旗山火車站後方購入大筆土地，原屬青果合作社持有的建地，價值不斐，投資眼光精準。

另棟則是跟綠營關係好的一位「生意人」，該生意人曾經資助藍綠候選人，上周剛辦完告別式，土地都已經由子女繼承，生前政界關係相當不錯。