例行賽進入倒數階段，高雄全家海神職業籃球隊積極備戰不忘走入校園，回饋在地， 7日浪愛延續校園巡迴，由吳曉謹、呂威霆及「X-man」亞歷山大擔任「海派教練」，與超過百位高雄市楠梓區油廠國小同學分享籃球啟蒙過程，同時獻上獨門籃球教學，寓教於樂，盼為港都撒下更多籃球種子。

高雄全家海神隊活動中致贈全隊簽名球予油廠國小校長陳鼎華，油廠國小落實五育均衡發展教育理念，鼓勵學生參與三對三籃球、樂樂棒球等體育活動，校長陳鼎華歡迎海神隊球員蒞臨，期望透過球員籃球故事與經歷分享，勉勵學生德智體群美兼備，朝允文允武全人邁進。

吳曉謹、呂威霆、亞歷山大擔任一日教練架式十足，將籃球技巧化繁為簡，自暖身、球感訓練、運球教學、投籃練習到左右手上籃，一一下場親自指導，「孩子王」亞歷山大壓軸遊戲自告奮勇秀一手，為全場同學贏得驚喜禮物。

吳曉謹國小身高並不起眼，熱愛籃球讓他從HBL乙級花蓮高中，一路打上高師大，「我希望讓電視機前的家人、教練為我感到驕傲，要求自己持續進步。」同樣乙組出身的呂威霆強調，職業隊競爭格外激烈，得提升球技與強度，爭取上場機會。

「X-Man」亞歷山大生涯自美國發跡，曾在波蘭、墨西哥、新加坡與台灣球隊效力。出身籃球世家，父母、兄弟姊妹都是球癡，「我4歲起接觸籃球，它拓展我的世界觀，認識不同文化，結交朋友。但要成為職業球員最重要的，莫過於你得真心愛籃球，並付諸行動，努力練習。」