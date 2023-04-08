客機機頭抵達校園後，出動吊車安裝。（朝陽科大提供）

能想像把一架波音777客機，在大學校園內重新組裝，變成模擬教室嗎？位在台中霧峰的朝陽科技大學迎來嬌客，在飛航系主任盧衍良操刀下，建立全台首見的「飛航情境模擬教室」，連教室窗外都呈現3萬英呎高空樣態，「上課就像搭飛機」。

盧衍良難掩興奮地表示，這架波音777客機原屬全日空，4年前除役後拆解，朝陽斥資千萬元，陸續買進客機機頭、機艙座椅、置物箱、天花板、窗戶、廚房、廁所等設備，原汁原味還原。

他指出，座椅包括8席商務艙、60席經濟艙，每扇窗戶甚至配有即時飛行影像，今年底啟用後，將成為國內首屈一指的「飛航情境模擬教室」。

飛航教室還原機艙設備，模擬客艙情境。（朝陽科大提供）

盧衍良透露，他原本想等全球最後一架波音747客機（華航B-18215），但等了很久一直沒拆，才改買全日空的波音777廣體客機。

盧衍良介紹，模擬教室會讓學生在學習過程中更有感，駕駛艙還有模擬飛行的儀表設施，透過電腦設定航路、降落各國際機場，「連空中遇到亂流，我們都有模擬」。

連商務艙、經濟艙座椅，都被學校買回來。（朝陽科大提供）

曾在飛安會（運安會前身）任職的盧衍良，從政府官員轉任大學老師，多年來培育不少學生投身航空界，如今又完成多年來的心願「把飛機搬進教室」，讓人大開眼界。