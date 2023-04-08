不少人有便秘及消化不良困擾，如果蔬菜、水果吃不夠，缺乏膳食纖維，不但會累積毒素，也容易變胖。營養師李婉萍建議從深綠色蔬菜攝取纖維，像是地瓜葉、菠菜、青花菜；水果方面，百香果、火龍果、釋迦、芭樂等都是很好的選擇。

李婉萍在臉書發文指出，膳食纖維也是碳水化合物的一種，但熱量比澱粉類低，同時也是腸道好菌的食物來源，有益腸道蠕動，可以增加糞便體積，幫助身體排毒。

李婉萍列出高纖蔬菜，第1名為牛蒡，每100克含有5.1克纖維、第2名是香菇（3.8克）、第3名則是秋葵（3.7克）。李婉萍表示，牛蒡屬於蔬菜，但是澱粉比其他蔬菜高；建議攝取纖維選擇綠色蔬菜為主，像是地瓜葉、山蘇、菠菜、青花菜和紅莧菜，每100克都有3克以上的纖維，而且還含有葉酸、鐵質等維生素及礦物質。

膳食纖維除了從蔬菜取得，水果也是必須的來源；李婉萍列出水果（以100克計算）纖維排行，第1名為百香果（約10顆）含有5.3克纖維、第2名是芭樂（約半顆）3.3克、第3則是釋迦（1／3顆）2.7克。

以纖維量及常吃的份數來看，李婉萍直呼，一整顆火龍果纖維量直逼10顆百香果；釋迦1／3顆就有2.7克的纖維，整顆吃完能幫助調整血壓還能攝取高纖維；芭樂不僅維生素C含量高，半顆的纖維量就能位居第2。另外，柳丁和橘子半顆就有豐富的膳食纖維，還有護心血管的黃酮類化合物，好處多。