春天花季盛開賞花注意防範花粉症。（謝明俊攝）

春天花季盛開賞花注意防範花粉症。（謝明俊攝）

苗栗縣衛生局提醒花季賞花發生花粉症用藥須知。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

春季是國內賞花的好季節，許多民眾會趁著氣溫回暖時出門賞花踏青，但有些人到了賞花地點就不停咳嗽、流鼻水，這可能就是花粉症在作怪。苗栗縣衛生局建議民眾出外時配戴口罩，減少與花粉直接接觸，以免花粉症找上門，破壞出遊的興致。民眾也可自行到藥局購買指示藥品作為緩解花粉症的常備藥品，但請務必謹遵醫囑使用，切勿自行增加用量，以免產生嚴重副作用。

苗栗縣衛生局指出，花粉症(Hay Fever)為一種過敏性疾病，主要是因眼睛或鼻腔黏膜接觸到風媒花的花粉，進而產生過敏反應。常見過敏現象如鼻塞、流鼻水、打噴嚏、過敏性鼻炎或過敏性結膜炎，更嚴重者可能會發生咳嗽、皮膚紅腫、蕁麻疹或發燒等症狀。

臨床上常見用於治療花粉症的處方藥品主要有4大類，類固醇（如：Fluticasone、Prednisolone及Mometasone）、抗組織胺（第一代抗組織胺：Cyproheptadine、Dexchlorpheniramine）等；（第二代抗組織胺：Fexofenadine、Levocetirizine）等、肥大細胞穩定劑（如：Cromolyn）及白三烯素調節劑（如：Montelukast）藥物。

其中因第一代抗組織胺會作用於中樞神經，造成嗜睡、暈眩等副作用，因此特別提醒服用第一代抗組織胺的民眾，應避免駕車、操作重型機具，以免造成危險。使用處方藥品時，請務必謹遵醫囑使用，切勿自行增加用量，以免產生嚴重副作用。另外，民眾也可自行於藥局購買指示藥品作為緩解花粉症之常備藥品。

指示藥品主要為去鼻塞充血劑（如：Pseudoephedrine、Oxymetazoline等），在選購相關產品時，請選擇具我國藥品許可證的產品，並依照說明書、仿單或醫師、藥師、藥劑生指示使用，以免使用過量造成反彈性鼻炎，反而使鼻塞更嚴重。

花粉症目前尚無法根治，苗栗縣政府衛生局提醒，有花粉症病史的民眾，建議出外時配戴口罩，減少與花粉直接接觸，以免花粉症找上門，破壞出遊的興致。