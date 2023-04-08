中共東部戰區宣布，將在台灣周邊執行戰備警巡及演習3天，民進黨立委鄭運鵬表示，國際對中國大陸的觀感絕對不會有加分，這種阿Q式的做法，100年沒有改進，完全沒有大國風範。民進黨立委趙天麟表示，在美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪台與蔡英文總統見面，大陸發起軍演，相信麥考爾返美後會感受到台灣所面對的威脅，提供給台灣更強大的安全保障。

鄭運鵬指出，中國大陸如此的做法，對於他們想要的中國夢，完全沒有正面幫助，看起來這種方式也沒有邊際效應，也可見前總統馬英九訪陸後，中國大陸對台灣的態度依然沒有改變，仍然是威脅台灣，不只我們對中國大陸感到遺憾，馬英九和國民黨也要認清，他們的做法對台灣沒有幫助。

鄭運鵬表示，馬總統執政8年和這次的祭祖之旅，都沒有辦法對台灣跟中國大陸做有原則的約束，馬英九不要認為九二共識會活過來，兩岸關係被掐在別人身上，一定沒有活過來的一天，中國單方面威脅，他們自己要調整，對陸方的威脅已見怪不怪，馬英九一回台灣，就三天軍演，這點馬要認清事實。

趙天麟指出，這樣做法顯見中國大陸是印太地區的麻煩製造者，一定會讓我們的訪賓和理念相近的國家，感受到中國大陸窮兵黷武的威脅，台灣就會得到更多的保障，相信世界各國會加大圍堵中國大陸的力道，加大挺台的能量。

趙天麟表示，北京當局這樣做法會適得其反，顯見他們是窮兵黷武的國家，台灣是堅持民主、自由人權的國家，對於軍演相信國軍會做好萬全準備，麥考爾訪問團也會感受到台灣所面對的威脅，提供給台灣更強大的安全保障。