張艾嘉憑藉新銳導演曾憲寧執導港片《燈火闌珊》，時隔36年在去年金馬獎上3奪后冠，片中她與香港新生代演員周漢寧對戲，真摯的忘年之交情誼，感動許多觀眾，也讓2人入圍香港金像獎最佳女主角與新人獎，戲裡戲外都建立好交情。周漢寧在試鏡時自備道具演出，讓導演印象深刻而獲得角色，張艾嘉也大讚周漢寧很有個人特質，努力被大家看見。

現年27歲的周漢寧是香港影藝學院畢業，科班出身的他，近幾年在舞台劇、電視劇、電影擔任要角，除了去年電影《心裏美》，他在《燈火闌珊》中，飾演學徒Leo對霓虹工藝一見鍾情，拜任達華飾演的鑣叔為師，學習燒霓虹燈管的技藝，並好心收留讓他住在工廠裡，就在剛開始認真學藝時，鑣叔卻人間蒸發，留下積欠的營運債務，以及由張艾嘉飾演的美香意外地出現，為了繼承師傅的手藝，他答應與美香一起完成重建霓虹燈牌的計畫，為完成丈夫及師父遺願而共同打拼。

張艾嘉在《燈火闌珊》中為完成丈夫遺願，向徒弟周漢寧學做燈管。（甲上娛樂提供）

周漢寧與張艾嘉在電影裡有相當多互動，為了完成師傅任達華的遺願，2人沿街探訪自家打造的霓虹燈招牌，試圖拼湊出更多遺願線索，周漢寧也教導張艾嘉學習如何製作霓虹燈管，兩人相互陪伴與療癒的情節，令不少觀眾看到感動落淚，而任達華收留無依無靠且自信心全失的周漢寧，更教導他一技之長，他們之間短暫卻情誼深厚的師徒情，也令人相當動容。周漢寧當初在試鏡演霓虹燈學徒時，還特地自備道具，他用心對待角色的心態，打動了導演曾憲寧，因此獲得當電影男主角的演出機會，認真努力學習的演出精神，更獲張艾嘉力讚。

告五人 Accusefive [ 一念之間 Without Me ] ‧ 電影《燈火闌珊》宣傳曲 Music Video

導演曾憲寧表示曾看過周漢寧的電視劇演出，覺得他可勝任徒弟Leo一角，於是便請他前來試鏡，回憶當時：「阿寧自備了一個自製的精美面具以及霓虹燈光管，這件事已讓我覺得這位演員是很有誠意來參加這次試鏡。」周漢寧也解釋，攜帶道具可讓他演出更到位：「主要因為想在試鏡時可以更加表現到我對這部戲和對角色的想像，道具深深影響著我演出的節奏，或是演出時的視線，所以作為演員，這個準備工具其實更能表現自己。」導演在試鏡隔天再邀請他嘗試製作霓虹燈，發現他的肢體動作與神情也有模有樣，所以人選很快就拍板定案。

張艾嘉和周漢寧戲裡戲外都建立好交情。（甲上娛樂提供）

周漢寧首次擔任男主角，就與影后張艾嘉對戲，他表示一開始戰戰兢兢、不敢怠慢，同時也感謝張艾嘉教了他很多：「整個拍攝過程很幸運的受到大家照顧，除了謝謝導演和監製的信任，還有親愛的張姐，教了我許多許多，也樂於經驗分享，並讓我感受到演戲和創作的快樂。」而周漢寧的表現得到張艾嘉的讚美，「阿寧不是所謂的大帥哥，但與角色相當貼近，令人感覺舒服，很有個人特色，日後必定可以嘗試更多不同角色。」2人拍完戲後真的成為了朋友。得到重量級前輩的看重，讓周漢寧相當興奮，也感謝對方的愛護與照顧。

《燈火闌珊》也公布了電影宣傳曲〈一念之間〉由人氣樂團吿五人所演唱，告五人的旋律和張艾嘉的演技，相互烘托出暖心重生的韻味，讓歌迷及影迷們都驚艷萬分又感動催淚。張艾嘉聽完後，大讚歌曲情感和整體氣氛都非常紮實，也稱讚犬青的動人歌聲和雲安的真誠創作：「我覺得告五人音樂很真實的去講一個情感，東西很純粹，質感非常好，沒刻意去炫技，這樣的氣質和我們的戲很相像。」主唱犬青開心表示能有這次合作，對告五人來說是很大的榮幸，雲安則許願希望未來可以跟張艾嘉合作更多的作品，也想要為她寫電影主題曲。

《燈火闌珊》將於4月14日在台正式上映。