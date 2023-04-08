臨近陽明山知名平菁街賞櫻秘境的鵝尾山水田，透過稻浪木棧道的設置，水梯田美麗的地景線條盡收眼底。全新風貌的鵝尾山水田插秧活動今(8)日登場，吸引超過三百多位的民眾體驗一日農夫樂趣，寧靜的山城增添了大地萬物萌生的喜悅，成為士林秘境的新亮點！

位在士林平菁街鵝尾山水田一年一度的插秧活動，隨著臺北市大地工程處稻浪木棧道的完工，將登峰古圳、平菁街櫻花巷及鵝尾山水田串聯在一起，今年的鵝尾山水田插秧活動有了全新的風貌，除了台北的市民朋友外，連新北市及桃園市總共超過三百多位民眾慕名包車參與。

鵝尾山插秧季體驗赤腳插秧，乾淨的灌溉水和土壤混合成天然的面膜，滋潤小朋友的雙腳。(醒吾科大提供)

泥鰍和鬥魚是台灣水田重要的生態指標，鵝尾山插秧季泥地抓魚樂，提醒大家要重視我們的環境健康喔。(醒吾科大提供)

活動由農委會農田水利署七星管理處主辦，執行單位為財團法人維謙基金會，協辦單位則包括臺北市政府大地工程處、臺北市七星農田水利研究發展基金會、醒吾科技大學、桃園治平高中、臺北市士林區平等里、平等國民小學等單位，每年有越來越多的公私單位加入鵝尾山水田的復育工作。

農委會農田水利署副署長林國華說：「一般平地的插秧習俗，最晚不要超過清明節，但是我們這邊的環境優異，經過大地工程處、平等里、平等國小及相關的同仁花了很多的心血才有一個規模，今年八月我們相約來收割，順便看看稻田的變化。」

鵝尾山插秧季設計「多國語字卡遊戲」，親善大使利用在校學習的第二外語，包括法文、西班牙文及韓文等6種語言，讓參加民眾學習到插秧與水梯田在不同國家的說法。(醒吾科大提供)

為了能讓大家玩得盡興吃的開心，主辦單位特別請醒吾科大觀餐學院團隊準備香檳茸蛋捲伴手禮，由應英系主任張煜權代表贈予與會的貴賓。(醒吾科大提供)

農委會農田水利署七星管理處處長周師文表示，梯田引水種植水稻是先民智慧的結晶，發揮水梯田穩定邊坡的功用。鵝尾山水田都沒有使用除草劑和農藥，市民朋友可以安心體驗，享受一個安全無毒友善的生態環境。這次活動有很多插秧和體驗的小遊戲，寓教於樂，希望帶給市民朋友開心愉悅的一天，也一起欣賞鵝尾山水田之美。

隨著越來多外國朋友的參與鵝尾山水田的活動，今天的插秧體驗，除了傳統的赤腳插秧和泥地抓魚等活動外，還增加了日本春分夾紅豆的習俗與多國語字卡的闖關遊戲。開幕表演則延續過去邀請醒吾科大應英系峇厘島舞者表演的「天堂鳥之舞」的表演傳統，今年特別邀請桃園市治平高中外語科師生表演日本的「阿波舞」，展現台北市多元民族共融的特色。

醒吾科大應英系主任張煜權(右起)、臺北市政府工務局大地工程處專門委員梁成兆 (右三)、農委會農田水利署七星管理處處長周師文(右五、戴帽者)與農委會農田水利署副署長林國華(右六)開心的參與鵝尾山水田插秧活動。(醒吾科大提供)

桃園市治平高中外語群主任林美雲老師表示，由治平外語群同學所組成的導覽親善大使經常應邀參與各項校外活動，廣受各界好評。親善大使團隊這次特別準備源自於日本德島縣的「阿波舞」做為開場舞表演，此外結合牡丹餅及赤飯的概念設計了「夾紅豆」的活動。

另外為了增加活動中與外國朋友的交流，親善大使特別利用在學校學習的第二外語課程，包括法文、西班牙文及韓文等6種語言，讓參加民眾學習到插秧與水梯田等不同國家的說法。同學們還設計了三款國際地球村的口罩及貼紙作為活動的紀念品。

負責規劃執行活動的醒吾科大應英系主任張煜權表示，先進都會地區的農業發展本就不易維持，位在都市近郊的水梯田更是少見，隨著環境永續議題的重視，都市近郊水梯田的重要性越來越被大家所重視。國際友人日本東京大學名譽教授山路永司博士，同時也是日本梯田學會理事長，透過網路也看到鵝尾山水田的經驗，也計劃訪台與台灣交流鵝尾山水田復育的成功案例。

水梯田今年特別開放認養，在短短的1個月期間就有5組個人、14戶家庭及3個團體認養，明年也將擴大鵝尾山水田插秧活動，並舉辦水稻梯田國際研討會，未來必有更多民眾一起參與與見證鵝尾山水田復育的美麗與記憶。