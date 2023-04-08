台南地區水情嚴峻，水情燈號呈減量供水的橙燈。行政院長陳建仁今天視察台南市安平再生水廠，並聽取水利署長賴建信的水情簡報後，強調全球都面臨環境變遷帶來的缺水問題，但依目前曾文水庫的蓄水量，直到6月都不用太擔心。

陳建仁認為，再生水廠的建設並不簡單，他任職國科會主委時，就曾協助台積電南科建廠，當時就擔心會缺水，沒想到台積電也建了再生水廠，連新加坡都以再生水作為國宴使用，水質相當好，因此再生水自然能作為高科技用水。

行政院長陳建仁視察台南市安平再生水廠。（洪榮志攝）

陳建仁還說，台灣的海水淡化廠也將持續加強努力，並透過前瞻建設抗旱，即使碰上百年大旱也能有很好的因應，關鍵只在於「多省水，多找水，多調水」。

陳建仁指出，缺水不只是台灣的問題，全球都面臨環境變遷帶來的缺水問題，但不同國家有不同因應方式；依曾文水庫現有的蓄水量，直到6月都不用太擔心，只要中央地方、政府企業合作，供水計畫會愈來愈好，將能減輕南部的供水壓力，實現環境永續發展及綠色經濟。

行政院長陳建仁視察台南市安平再生水廠。（洪榮志攝）

陳建仁強調，政院團隊除宣導節水外，中央與地方也已展開「2023 年穩定南部供水抗旱計畫」合作，將透過水庫清淤、擴大再生水建設等措施，開闢新的水資源供應來源。

台南市長黃偉哲則表示，南部地區豐、枯水期雨量差異明顯，為穩定供水需求，政府做了很多措施，水資源再利用就是其中之一。目前安平再生水廠已完成第一階段每日供應1萬噸再生水，但面對水情嚴峻，市府也要求統包商務必於4月底前再完成每日增量1萬噸以上的緊急抗旱水量、2024年完成每日3.75萬噸供水量能，以穩定供應高科技產業用水，同時有效控管南化水庫蓄水量，降低民生水資源不足的風險。

市府水利局進一步指出，在2024年每日供水3.75萬噸的基礎目標下，已規畫辦理增量供水最大每日6萬噸，未來結合永康、仁德等2座再生水廠，每天最多可供8.55萬噸再生水，不僅對創造產業利基有正面助益，也可有效緩解因旱情用水緊張。