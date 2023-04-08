縣府8日在新豐鄉忠孝公園舉辦新竹縣生命紀念園區說明會很「熱鬧」！不時響起高音汽笛，還有人披麻帶孝，發言民眾認縣府為讓台知園區公墓可以遷葬，才興建生命園區，有官商勾結問題！

民政處長賴江海回應說，台知園區採徵收開發，開發後土地回歸百姓，生命紀念園區與台知園區沒有任何利益關係。

說明會進行至中午12時許，民眾發言完後，原要由賴江海回應民眾的提問，但賴在回覆過程中，持續有民眾以擴音器發言，以致無法一一完整回覆。

賴江海會後表示，鄉親向縣府反映意見，他會一一錄案後研議，鄉親的意見其實都有個共同理念，就是希望新竹縣的居住環境能夠更完善更好，將會在網站公開回應所有問題，讓鄉親了解相關資訊。

賴江海說，希望藉由理性溝通對話，能和民眾一起面對問題、解決問題，絕對會仔細傾聽各方意見與批評，妥善研議。

賴江海強調，興建縣立生命園區一直是縣府重要政策，主要考量就是希望照顧到每個人的需求，提供平價、低收入戶也負擔得起，且完整完善的服務，讓每個人都能有尊嚴地走到人生最後。