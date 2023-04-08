國票金今年股東會全面改選董事，由於耐斯企業二代、前國票創投董座陳冠如遭到解任案，因而爆發出經營權大戰。而媒體也爆出，陳惟龍3月29日發文給國票金總部表示將依公司法218條行使監察權展開調查，除了要求調閱公司停車場進出入口監視器錄影畫面，還提出需安排的訪談名單，且須支付聘請的律師費用。

陳惟龍3月底帶著律師與多名不明人士到國票金總部，要求訪談總經理、董事長特助與發言人以及特助、秘書及小職員，也讓外界批評假獨董行使監察權為名，任意審訊公司員工、經理人？且質疑實為耐斯陳冠如董事解任案個案施壓，根不符合獨立董事行使監察權的公正與獨立性。

被審問的國票金的員工就指出，作為國票金的員工和被「傳訊」及「審問」並「筆錄簽字畫押」的人員，在事關董事會成員各董事間爭議，而非該名員工個人觸犯職場內外法規的狀況下，個人深深覺得員工權益被該名獨董可能逾越權力而損害，更覺得該名獨董將該名員工工作環境變成一個對員工不友善和危險的地方，昨天已經向勞工局申訴勞資爭議協調立案。

國票金昨天晚間也公布各陣營董事與獨董提名人選名單，總人數高達23名，其中，旺旺陣營與耐斯集團都想在13席席次中拿下超過三分之二席次。

旺旺集團這次提名5董、3獨董，耐斯陳家提出5董、3獨董，美麗華黃家提名1董、1獨董，台產和寶佳各提名1席董事，公股提出2董、1獨董。旺旺集團這次結盟友軍，力拚比目前7席更多席次，耐斯則搶過半席次。