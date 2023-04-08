苗栗縣陶藝協會為了迎接苗栗特色館全新改造完成，特別在4月春天到來，串聯會員一起燒製今年度的春季新陶，並在8日正式開窯，苗栗縣長鍾東錦到場參與開窯盛典，從苗栗窯裡傳接出窯新陶，每一個作品都代表創造者心血，陶藝協會會長廖增春向鍾東錦逐一介紹，這次燒陶以柴燒方式進行，均溫超過1250度，前後4天3夜，以自然落灰形成陶面釉彩效果，讓鍾東錦再三仔細評賞。

苗栗縣陶藝協會春季新陶創作，8日出窯，苗栗縣長鍾東錦與陶藝家新作品合影。（謝明俊攝）

苗栗縣陶藝協會春季新陶創作，8日出窯，苗栗縣長鍾東錦與公館鄉長何在鑫一同參加開窯。（謝明俊攝）

苗栗縣陶藝協會是苗栗縣推動陶藝最重要的推手之一，現任會長廖增春是苗栗縣三義鄉雙潭村大坪當地土生土長的客家子弟，投身陶藝創作30餘年，三義鄉雙潭村知名的「春田窯」就是廖增春一手所創建，春田窯全力推廣陶藝活動，已成了許多遊客到三義旅遊的重要去處。

苗栗縣陶藝協會春季新陶創作，8日出窯，苗栗縣長鍾東錦一同參加開窯。（謝明俊攝）

日前，苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦邀請竹北市友人一同前往春田窯作客，被當地純樸美麗的客庄環境及手作陶胚活動所驚豔，特別再利用清明連假，說服丈夫縣長鍾東錦放一天假，帶著女兒鍾可可一起去體驗手作陶藝的樂趣，讓鍾東錦讚不絕口。

苗栗縣陶藝協會春季新陶創作，8日出窯，苗栗縣長鍾東錦與陶藝家的陶貓作品。（謝明俊攝）

苗栗縣陶藝協會春季新陶創作，8日出窯，苗栗縣長鍾東錦參加開窯。（謝明俊攝）

苗栗縣陶藝協會成立於2000年，目前由縣議員陳永賢出任總顧問，協會在每年的春、秋兩季，邀請全體會員一同創作新陶品，再共同入窯燒製，廖增春表示，今年參與創作新陶的會員約有50多人，作品達數百件，涵括各種不同造型意象陶器，全由會員自由發揮，這次是以柴燒方式進行，前後共4天3夜，窯溫最高達攝氏1250度，持續了2夜，利用柴燒產生的落灰，來形成陶品表面的釉彩效果，只要在開窯的那一刻，才能知道窯變的結果，過程令人期待又有趣。

苗栗縣陶藝協會春季新陶創作，8日出窯，苗栗縣長鍾東錦參加開窯。（謝明俊攝）