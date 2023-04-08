總統徵召作業進度？朱立倫曝3月已完成黨內整合 喊：下一階段會很辛苦

前總統馬英九赴陸返台，稱九二共識活了過來，證明兩岸在共同的政治基礎下，可以對話交流。國民黨主席朱立倫直言，認同馬英九在對岸彰顯中華民國，展現大家對於「九二共識」基本立場，最重要精神是兩岸應該求同存異、擱置爭議，也許綠營是要把中華民國空殼化，他也提醒蔡英文總統，去讀一讀憲法怎麼寫，作為總統不要違背憲法。

朱立倫表示，認同馬英九前總統這一次在中國大陸能夠堅定的以中華民國的立場，堅定的以前總統的立場，能夠堅定的以中華民國憲法來展現高度。九二共識最重要的精神就是擱置爭議、求同存異，馬前總統不但多次提到中華民國，也講到他是中華民國的前總統。

朱立倫指出，只有綠營的朋友，從頭到尾看不見，聽不到，也許綠營的朋友，他的中華民國是「台獨的中華民國」，就是把中華民國空洞化，而忘記我們的憲法還在，我們必須要遵守憲法。

朱立倫表示，他聽到蔡英九總統強調今年的時間，暗示九二共識已過時，他提醒一下，蔡英文總統是學法律的，妳自己去讀一讀，我們現在憲法是怎麼寫的？妳去讀一讀，我們的兩岸人民關係條例是怎麼寫的？作為中華民國的總統，遵守我們的憲法不要為違背我們的憲法。