新北市長侯友宜出席「新北市兒童安全嘉年華-守護兔gether」兒童安全宣導活動，在舞台上與孩童一起唱跳。（陳慰慈攝）

兒童意外事故時有所聞，新北市政府今在新北市民廣場熱鬧舉辦「新北市兒童安全嘉年華-守護兔gether」兒童安全宣導活動，新北市長侯友宜出席活動成孩子王，與孩童互動熱絡，並呼籲家長、社會各界一起來守護孩子們的安全，讓孩子們都可以平安、快樂的長大，共同打造新北安全城市。

新北市長侯友宜出席「新北市兒童安全嘉年華-守護兔gether」兒童安全宣導活動，呼籲家長、社會各界一起來守護孩子們的安全，將兒童安全落實在生活環境中。（陳慰慈攝）

宣導活動現場攤位有兒童遊戲區、消防魔術師及桌遊挑戰者、小小駕駛、安全小達人，教導兒童正確的安全知識，以及提供爸爸媽媽挑選適合幼兒園資訊、早療資訊、公托親子館資訊、防治家暴性騷等自我保護資訊等，完成6關後還可以得到一份小禮物。

新北市長侯友宜牽著孩童的手過馬路，提醒孩子過馬路要「停、看、轉、揮、動」，家長帶孩子過馬路時應牽孩子的手腕。（陳慰慈攝）

新北市長侯友宜（中）8日出席在市府廣場舉行的「新北市兒童安全嘉年華」活動，並牽著小朋友的手一同宣導兒童安全過馬路。（姚志平攝）

侯友宜在舞台上與孩童一起開心跳舞，下台走入兒童遊戲區，也牽著孩童的手過馬路，提醒孩子過馬路要「停、看、轉、揮、動」，家長帶孩子過馬路時應牽孩子的手腕，避免孩子一時興起而掙脫家長牽住的手向前奔跑，同時提醒駕駛人應讓行人優先通行。

社會局長張錦麗表示，活動提供學習和交流的平台，讓家長們瞭解更多兒童托育和安全的知識，學習如何幫助孩子在安全的環境下成長，增加親子互動機會。孩子們不僅學習到有關安全知識，透過參加各種遊戲和活動，提高孩子們的創造力和社交能力，讓他們快樂地成長，更重要的還是要把在活動中所學的安全小撇步，運用到日常生活的每個角落，期盼大家多一點熱心，一起守護兒少安全權益。