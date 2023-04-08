新竹市家長過去要申請早療補助，必須需要準備紙本資料並出門遞件，新竹市政府為減輕早療家庭負擔，由社會處及資訊單位合作，於今年開通線上申辦服務，未來家長只需透過數位市民整合服務平台即可完成申請，免出門、免郵寄，盼鼓勵發展遲緩兒童及早接受療育。

市府社會處表示，早療補助以往民眾需準備紙本資料，並以郵寄或親自送件程序提出申請，難免不便，今年起只要在「新竹市數位市民整合服務平台」線上申辦系統，透過手機或電腦申請帳號登錄，於申辦服務中點選社會福利–發展遲緩兒童早期療育補助項下，依畫面指示填妥資料及上傳應附文件，即可完成申請。

社會處說明，只要是設籍新竹市，有被通報到新竹市早期療育通報中心的0歲至入小學前疑似發展遲緩或身心障礙兒童，且沒有領取政府照顧費用、療育訓練和療育交通費補助者，並至各縣市政府核定的自費早期療育訓練單位接受療育訓練，都可以利用「新竹市數位市民整合服務平台」提出早療補助申請。

社會處也指出，0到6歲是兒童發展最快速的6年，若父母能把握這段黃金時期進行早期療育，將會有事倍功半的效果，早期療育補助為每2個月受理一次，提醒家長留意時間，逾期無法申請。

此外，目前市府也提供早療中心、早療補助提升、定點臨托和育兒指導員等服務，皆能減輕家長們許多經濟或照顧上壓力，呼籲家中若發現有發展遲緩的兒童，及早接受早期療育的服務。

社會處表示，除了線上申請外，原先親送臨櫃也將持續辦理，並依戶籍地分區受理，分別為東區新竹市兒童發展早期療育個案管理中心、新竹市光復路二段902巷12號；北區及香山區則為新竹市兒童發展早期療育通報轉介中心。