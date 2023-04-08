為應現代社會疾病多樣化，疾病型態也由急性傳染病轉變為慢姓病及癌症，台灣前10大死因中，九項與慢性疾病有關，第一名仍以惡性腫瘤為首。頭份為恭醫院8日在竹南鎮竹厝里活動中心開設大型整合性篩檢活動，透過健康篩檢早期發現癌症，早期治療，並強化慢性疾病，延緩伴隨老化而來的慢性疾病及失能，守護鎮民的健康。

為恭醫院表示，面對未來人口結構快速老化，台灣已面臨生活型態、飲食習慣、健康行為的改變，疾病型態樣已由急性傳染病轉變為慢性病及癌症。在2021年10大死因報告中指出，台灣十大死因中有9項與慢性疾病有關，第1名仍以惡性腫瘤為首。內政部2022年公布，惡性腫瘤已連續40年居國人十大死因首位，據統計，2021年因惡性腫瘤死亡人數為5萬1656人，占全體死亡人數比率2成7以上。

頭份為恭醫院8日在竹南鎮大厝里活動中心開設大型篩檢站，篩檢4大癌症。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份為恭醫院在苗栗縣政府衛生局指導下，與竹南鎮公所、衛生所、鎮民代表會、竹南鎮各里與社區發展協會，8日上午在竹南鎮大厝里活動中心，辦理「大伙相揪 厝邊顧健康」大型整合性篩檢活動。

篩檢活動提供免費成人健康檢查、BC肝篩檢及4大癌症篩檢，其中口腔癌篩檢適用於30歲以上是18歲以上原住民，有抽菸或嚼檳榔習慣民眾，每2年篩檢1次。大腸直腸癌篩檢，則是50至74歲，每2年篩檢1次。子宮頸癌篩檢，30歲以上，每年篩檢1次，乳癌篩檢，45至69歲，每2年篩檢1次。

8日篩檢站並為前來篩檢民眾準備小禮物，凡是在當日完成以上任1項篩檢，即贈送竹南鎮長方進興贊助的國際獅子會300G1區竹南獅子會高級傘乙把、中強光電股份有限公司提供的白米1包，另議長、鎮長、代表會及南鳳獅子會加碼摸彩品，顧健康好禮拿不完。

篩檢站同時特別安排愛滋病篩檢(18歲以上)、胸部X光檢查、衛教服務(戒菸、失智、長照)、健康適能，以及施巴─利百美興業公司護潔用品體驗區。