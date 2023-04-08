苗栗縣苑裡鎮1名婦人日前前在臉書上結識一名男子，對方佯裝是國泰航空機師，與婦人結交一段時間後，雙方以情人相稱，近日，對方誆稱因要赴美受訓，向婦人借款10萬元，婦人不疑有它，到銀行臨櫃匯款，被行員查覺有異，報請通霄警分局苑裡分駐所員警前來勸說，成功阻止婦人受騙。

通霄警分局苑裡分駐所副所長呂國豪、警員陳彥潔，日前接獲轄內彰化銀行苑裡分行柳姓行員報案，稱有一名婦人疑似遭未曾謀面男子詐騙，請警方到場協助。

員警到場找到婦人了解，婦人表示自己在臉書上認識1名男子，自稱為國泰航空機師，並誆稱要赴美接受培訓，急需要向婦人借款，婦人不疑有「詐」，就前來彰化銀行苑裡分行，準備臨櫃匯款10萬元入男子所提供帳戶內，經行員及警方向婦人解釋勸說，此乃時下詐騙集團貫用「假交友真詐財」詐騙伎倆，所指定匯入的帳戶為警示帳號，婦人聽聞後，頓時回神停止匯款動作，成功防阻被詐！

通霄警分局長陳至瑋呼籲，民眾，遇到「詐機」別緊張，請牢記「一聽、二掛、三查證」，並可善用「165全民防騙」粉絲專頁所公告「詐騙LINE ID」、「假投資(股票)詐騙網站」等貼文，謹慎過濾，讓「專業」的來守住您的錢包，以免成為被害人。