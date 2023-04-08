許維恩與王家梁結婚1年多，目前懷孕6個多月的她，常在社群平台分享夫妻互動及生活日常，近日再度釋出深夜福利，只見上半身赤裸，僅穿著一條內褲且為正面，立刻掀起大批網友討論，但這個人並非是她，而是老公王家梁。

許維恩2月在社群網站曬出老公王家梁背部全裸的養眼照，只見她還用貼圖遮掩住臀部，試圖讓人想入非非，隨即透露PO出照片目的「我的老公大王說自己的獨照都沒人看～於是⋯⋯⋯我來幫他PO一張超級帥照～不露臉只露身材」，沒想到昨(7日)半夜又曬出老公上半身赤裸，僅穿著內褲的正面照，重點部位還P上愛心符號，接著開心表示：「半夜福利照又來了～說好的正面照～有求必應」。

王家梁處於超級低溫冷凍艙內，只見他戴著手套、頭套及口罩禦寒，許維恩表示：「被關在零下150度C的他，我才可以為所欲為，以後可能沒有了」，似乎暗示這將是最後一次放送老公的養眼照，隨後更開玩笑表示：「在他還沒有看到之前～兄弟姐妹們好好欣賞～我今天可能會睡在露台」。

對此，網友紛紛留言：「身材真的沒話說，很讚」、「孕婦最大⋯所以妳可以盡量發福利照⋯我搬椅子」、「不能只有我看見，身材很好」、「哪裡可以找到-150度這個空間關老公 ，請介紹一下」，對於被網友詢問：「為何要關在無敵冷的地方」，她則是笑回：「欠我關」。