為提高環境品質，遏止大型家具任意棄置路邊，新竹市政府8日表示，市府提供「大型家具免費清運」服務，只要一通電話至環保局清潔科申請登記，即可享受「一整年、不限數量、不限次數」的便民服務。

市府環保局表示，有關大型家具清運服務，市民於上班日只要撥打電話5388406向清潔科事先預約登記，於指定時段，把大型家具排出放置於「足供3.5公噸車輛停放」之住家門口或巷口，環保局就會派員免費清運。

環保局也指出，而且新竹市大型家具清運的便民措施是「全年不限量不限次，一通電話服務到家」。同時籲請市民平時就可利用此服務，不要等到歲末年終前才申請，導致數量過於集中特定期間，影響服務品質。

近日也有市民林小姐大點話誇讚水田街91巷內垃圾車的服務態度，她說，騎機車路過該巷，湊巧目睹隨車清潔隊員，主動快跑進入巷弄內約50公尺，幫忙年長阿公拿垃圾包再快速跑步折返投入垃圾車斗內，動作敏捷迅速，讓她深感佩服。

環保局指出，水田街巷弄垃圾車由司機李柱昌、隊員黃智楷兩人搭配，專門負責6米巷道的家戶垃圾清運工作，包括水田街、成功路、南寮街、東大路等巷弄，因執勤路線多為6米巷道，如遇塞車或會車時，隊員都會貼心下車協助市民傾倒垃圾。

而且司機必須練就耳聰目明的好功力，前後左右仔細觀察清運垃圾包的即時狀況，以確保垃圾車、來往人車與提交垃圾包市民等多面向的安全性，李姓司機與黃姓隊員是合作無間的最佳拍檔，稱得上是穿梭街坊的「巷弄垃圾車達人」。

環保局也呼籲，市民欲清運大型家具或家電，請撥打電話向清潔科事先登記，也請市民循合法管道清除廢棄物，不要貪圖方便任意棄置，違者可依廢棄物清理法處1200元以上、6000元以下罰鍰，也鼓勵市民愛惜資源及節能減碳，盡量延長家具使用壽命，不隨意汰換家具，避免增加環境負荷。