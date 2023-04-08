丟包畫面曝光！台南男中槍遭丟醫院門口慘死 路人現場目擊

台南市立安南醫院門口8日凌晨2時許遭丟包1人，一輛小轎車停在門口，從右後車門推下1人後揚長而去，正好有民眾門口抽菸發現，趕緊通報，醫務人員衝出門口將人抬入搶救，發現左前胸有1彈孔，左右上臂與腳都有擦傷，口內還有血塊，經急救仍回天乏術，警方追查發現歹徒將車輛棄置在歸仁區和順一路1戶民宅，屋主稱車子借朋友使用，不知竟發生命案。

警方清查後發現，徐姓死者的友人宣稱，死者都叫2天前在彰化開車自撞身亡的台南狂人「囝子昌」舅舅，但專案小組確認身分後，確認兩人並無關係。

徐姓男子中槍後遭丟醫院門口慘死，一旁路人現場目擊。(程炳璋翻攝)

徐姓男子中槍後遭丟醫院門口慘死，一旁路人現場目擊。(程炳璋翻攝)