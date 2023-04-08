嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘在自家農園種植上百株花旗木，打造「阿拉伯粉紅村」，4月8日上午舉辦「尋覓粉紅花旗蹤、花海秘境藏義隆」活動，縣長翁章梁到場參與，力推這不用上深山就能賞櫻花的秘境；葉志紘表示，目前花旗木花開超過5成，至5月8日前為最佳賞花期，歡迎民眾把握時間來賞花、喝咖啡。

綽號「阿拉伯」的葉志紘，2012年發想把故鄉竹崎打造成「粉紅色」，陸續在自家農園、竹崎親水公園、嘉166縣道等地區，種植超過3000株會開粉紅花朵的花旗木，打造出花旗木秘境，去年他將自家農園規畫為「阿拉伯粉紅村」，讓民眾免費入園賞花因而爆紅，今年則在嘉義縣政府、行政院農業委員會水土保持局以及在地社區的協助下，再次規畫花季活動。

4月8日「尋覓粉紅花旗蹤、花海秘境藏義隆」花季活動，縣長翁章梁（左二）到場支持，與義隆村長葉志紘（左一）、義隆社區發展協會理事長何世岳（右一）合影。（嘉義縣政府提供／邱顯誠嘉義傳真）

翁章梁表示，花旗木屬海拔最低、花期最晚的櫻花，因為村長11年前的夢想，才有現在漫山遍野的花旗木，造就義隆村有不一樣的景象，也讓民眾不需翻山越嶺就能享受這粉紅色浪漫，歡迎鄉親來竹崎賞花、喝咖啡與吃美食。

義隆村長葉志紘打造「阿拉伯粉紅村」花旗木秘境，吸引遊客前往賞花。（嘉義縣政府提供／邱顯誠嘉義傳真）

葉志紘表示，每年4月清明節前後的30天，是花旗木花朵盛開期，目前開花已超過5成，白天、夜晚賞花都適宜，花期約至5月8日結束；4月周末皆有安排活動，民眾除了賞花，現場也有果醋DIY、和服體驗、在地特色小農攤位以及風味餐，晚上6點後還有2小時的夜櫻音樂會，另因活動地點腹地不大，建議遊客可將車停放在台3線及166縣道路旁，再步行前往賞花。