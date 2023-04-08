一名去年變節的俄羅斯高層安全官員接受專訪，罕見透露俄國總統蒲亭偏執的生活型態，證實蒲亭有秘密火車網、不用手機也不上網，以及執行嚴格的防疫隔離措施。

英國「衛報」（The Guardian）報導，負責保護俄羅斯最高級別官員的俄羅斯聯邦安全局（FSO）前隊長卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）表示，這些措施目的是在掩蓋俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的下落。他稱蒲亭「病態地擔憂自己的生命安危」。

A Russian officer is calling Vladimir Putin “a war criminal” after defecting from the president’s elite personal security service.



Now a wanted man, Gleb Karakulov is one of the few Russians with intimate knowledge of Putin’s life to flee and go public.https://t.co/ApxrNiv8Bh pic.twitter.com/Q7vd6kzqrs — The Associated Press (@AP) April 6, 2023

現年36歲的卡拉庫洛夫表示，蒲亭會搭專用列車出行，是因為這麼做「無法在任何訊息來源上被追蹤，這是為了隱匿行蹤」。

俄羅斯獨立調查媒體Proekt先前曾報導火車和秘密鐵路網的存在。蒲亭位於新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）的官邸附近，以及他在黑海度假勝地索契（Sochi）的夏宮附近都設有鐵軌和車站。

卡拉庫洛夫是總統通訊局（Presidential Communications Directorate）「外勤小組」的成員，負責對俄國高階官員的訊息進行加密，推估參與過180多次高層官員的公務行程。據知他是自俄羅斯對烏克蘭開戰以來變節的最高級別情報官員。

卡拉庫洛夫2022年12月於土耳其留影。（資料照／美聯社）

卡拉庫洛夫接受俄國流亡反對派領袖霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）旗下媒體「檔案中心」（Dossier Centre）訪問時稱蒲亭為「戰犯」。他並呼籲同僚挺身而出，向俄羅斯大眾公開被隱瞞的資訊。

他說：「我們的總統已經與世界脫節。過去幾年裡，他一直活在一個資訊繭房當中，大部分時間都待在官邸…病態地擔憂自己的生命安危。他被無法滲透的隔離屏障和資訊真空包圍，只重視自己的性命，以及家人和朋友的性命。」

卡拉庫洛夫提供罕見的第一手資料，讓外界一窺這位俄羅斯總統的偏執程度，以及受到層層保護的生活方式。他表示，蒲亭出國訪問會有消防員、食品檢驗員和其他工程人員陪同。

卡拉庫洛夫2022年10月隨同蒲亭訪問哈薩克時，趁機逃到土耳其，後來落腳某西方國家。他說，那次出訪搭乘的飛機、直升機，以及豪華遊艇上，甚至俄羅斯駐哈薩克大使館的防空洞中，都為蒲亭建立了秘密通訊網。

他證實蒲亭嚴重依賴安全部門提供的報告獲取消息。卡拉庫洛夫說，蒲亭既不使用手機也不上網，出國旅行甚至不帶網路專家。他說：「他只靠親近他的人接收所有訊息，也就是說，他像是活在資訊真空中。」

蒲亭仍然堅持實施嚴格的防疫隔離措施，要求與他在同一個房間工作的所有人員必須先行隔離兩週，並嚴格限制與他有個人接觸的人數。

卡拉庫洛夫表示，無論是聖彼得堡、索契和新奧加廖沃的蒲亭辦公室，設計陳設都完全相同，特勤人員還會使用調虎離山之計，以假車隊和誘餌飛機製造蒲亭要離開的假象。「首先，這是為了迷惑外國情報機構的計策；其次，是為了防止任何人企圖謀害他的性命。」

卡拉庫洛夫說，自2020年COVID-19疫情爆發後，蒲亭的行為和生活型態發生重大變化，蒲亭幾乎沒有旅行和公開露面。「他與世隔絕，對現實的看法已經扭曲。」

儘管嚴格的防疫措施引發有關蒲亭可能病重，甚至傳出他患有冠狀病毒併發症的謠言，但卡拉庫洛夫表示，他沒有觀察到蒲亭有健康狀況不佳的跡象。