高雄市衛生局8日發布出現第3例本土猴痘，20多歲無出國史男性4日起陸續出現軟疣、喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，經醫師評估後採檢通報，於4月7日確診猴痘，目前尚在住院治療。衛生局呼籲猴痘傳染對象具侷限性，國內此波疫情以親密接觸的人際傳播為主，民眾應盡速打疫苗預防。

此本土猴痘個案為20多歲男性，4日起陸續出現軟疣、喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，經醫師評估後採檢通報，7日確診為猴痘，目前於醫院隔離治療中。經查該名個案今年未有出國旅遊史，僅有3月有南部活動史，因此研判為本土個案。

衛生局經疫調匡列高風險密切接觸者1人，目前為止無症狀，已安排疫苗接種。我國自去年6月23日將猴痘列為第2類法定傳染病，高雄市截至今日累計確診3例本土及1例境外移入個案 。

4月10日起高雄醫學大學附設中和紀念醫院、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院、義大醫療財團法人義大醫院、阮綜合醫院、高雄市立民生醫院、國軍高雄總醫院左營分院等6家加入提供第2階段猴痘疫苗接種服務行列。（高市衛生局提供／楊舒婷高雄傳真）

衛生局表示，高雄市立大同醫院猴痘疫苗服務自3月22日至7日已接種280人。4月10日起高雄醫學大學附設中和紀念醫院、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院、義大醫療財團法人義大醫院、阮綜合醫院、高雄市立民生醫院、國軍高雄總醫院左營分院等6家加入提供第2階段猴痘疫苗接種服務行列，「近6個月內曾有高風險性行為」（如性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）民眾，於4月10日下午2時起可接種疫苗。

衛生局提醒，猴痘傳染對象具侷限性，國內此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，若曾至猴痘流行地區旅遊或國內高風險場域，應落實自我防護，避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動，若有出現疑似症狀，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，請盡速就醫，主動告知醫師接觸史及TOCC。