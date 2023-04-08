為表彰鴻海董事長劉揚偉在企業經營及科技產業的重要貢獻，陽明交通大學今(8)日頒發理學名譽博士及管理學名譽博士雙學位，新竹市長高虹安也到場致詞。

名譽博士頒授典禮由陽明交大校長林奇宏宣讀表彰辭，並進行撥穗儀式。林奇宏表示，劉揚偉畢業於陽明交大電子物理系，同時擁有美國南加州大學電子工程與電腦科學碩士學位，早年在美國多次創業成功，2019年起擔任鴻海科技集團董事長，集團現為全台營收第一大企業、全球最大電子代工製造服務商，近年更躍升為帶領電動車產業發展的要角。

劉揚偉也以「畢業後的旅程：從就業，創業到集團企業」為題演講，分享了在美創業、從美回台，以及為何加入鴻海的契機及人生歷程。他除了分享鴻海從F1.0現況優化，到F2.0數位轉型，至F3.0轉型升級的過程，也說明透過籌組鴻海研究院，專注未來3-7年的前瞻技術，幫助鴻海從勞力密集轉型升級至腦力密集的全球企業。劉博士也致力推動標準化平台，成立MIH，邀請企業夥伴加入，以標準化、模組化、平台化降低開發成本與時間，目前MIH已有2619家企業夥伴加入。

劉揚偉也以自身的人生經驗分享「從抄到超：從模仿到超越」、「科學方法做事」、「解決問題的能力」、「不要怕窮」、「越是勤奮，運氣就越好」，以及「飲水思源、心懷感恩」等主題勉勵年輕人，並鼓勵現場與會貴賓朋友，大家一起多思考如何做對社會有貢獻的事情。

劉揚偉與陽明交大淵源深厚，電子物理系畢業後不忘感念母校，熱心參與發展計畫及校園活動，多年來持續挹注資源，協助母校培育尖端科技人才，同時也與母校共同成立「鴻海-陽明交大聯合研究中心」，聚焦於第三類半導體之研究，在人工智慧、5G新世代通訊、資安、量子電腦亦皆有合作計畫，推動創新技術相關研究與發展。

新竹市長高虹安在致詞時表示，在鴻海集團時就認識劉揚偉，當時他帶領AI團隊和半導體技術的發展，延伸到現在電動車的領域。回想當初和劉揚偉與郭台銘創辦人一起工作、爬山，以及共同討論企業版圖及全球供應鏈的過程，深感人才的重要性，都成為她現在一直在推動的學用合一、產學合作政策之一。

台積電總裁魏哲家表示，名譽博士是一個莫大的榮耀。他除了非常佩服劉揚偉在美國不斷創業的勇氣，也欣賞他的能力、聰明及熱情，這些特質也藉由今天這個場合成為陽明交大學弟妹的典範。