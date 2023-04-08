台東某學校新任校長4年前曾在校園機車棚迎面遇到一名女老師，女老師向其打招呼後，他竟直接摸對方腰部還「用力捏擠2下」，事後辯稱只是鑰匙包或扳機指不小心碰到，還說因罹患腕隧道症候，造成手部反應不佳才摸到，法官認為性騷擾事實明確，但男子堅稱非故意，判刑6月定讞。

判決書指出，男方為臺東某學校校長，108年11月16日晚上8點多在該校警衛室旁的機車棚與女性教職員偶遇，趁機用手摸及出力往内捏擠對方的腰2下，遭對方提告性騷擾；女子稱當時向校長打招呼後，對方就大力觸摸她的右邊腰部數下，男子摸完後就後退1公尺離開，事後她決定提告。

法官審酌雙方LINE對話，男方在事發後20分鐘傳訊息「實在對不起，可能是無心之過，實在失禮了，造成您困擾，後學實在慚愧。萬分抱歉」，隔天又傳說「後學感到十分不安與惶恐，玩笑的言行造成您的困擾，深深歉疚」，法官認為男方企圖用「玩笑行為」掩蓋罪刑。

男子辯稱可能是手上拿的鑰匙包或扳機指不小心碰到女方腰部，無性騷擾意圖，但法官認為女方稱腰部遭摸及出力捏擠二下，與鑰匙包碰到的觸感迥然不同，且女方後來說「我覺得非常不舒服，感覺到身體被侵犯騷擾，心情很不好」，認定性騷事實明確，一審判刑6月，男子上訴遭駁回，全案定讞。