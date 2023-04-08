擁有科學家、藝術家藝術家雙重身分的馬偕博士第4代柯威霖，去年在美國以95歲高齡安詳辭世，他更是第一位到NASA美國太空總署工作的第一個台灣人，為了表彰他的成就，總統府特別頒發褒揚令，家屬也決定讓他安葬故鄉，長眠於馬偕博士家族墓園，並於今日在淡水禮拜堂舉行追思會。

柯威霖骨灰今日安葬於淡水馬偕博士家族墓園。（台灣基督長老教會淡水教會提供）

1927年於淡水出生的柯威霖是馬偕博士的外曾孫、馬偕次女偕以利的孫子，他從小在淡水就學，並考上台大機械系，也曾在台灣鐵路管理局任職，台灣基督長老教會淡水教會主任牧師鄭浚豪表示，柯是正港的「台灣囝仔」，不僅是傑出的科學家也是一名藝術家，更擔任過台灣基督長老教會台北中會淡水教會的執事。

後來柯威霖赴美前往加州理工學院留學，並獲得航空學碩士及博士學位，他也是首位在該校獲得航空碩、博士學位的台灣人。學成之後，柯威霖留在美國工作，開啟他在NASA的活躍之旅，更創下在NASA工作台灣第一人的成就，儘管他旅美逾60年，並且揚名國際，但仍說得一口流利的台灣話，不僅心繫台灣，更以身為台灣人為榮。

柯威霖在美期間曾獲4次美國專利商標局授予發明專利，發表超過150份研究報告，在NASA的阿姆斯壯飛行研究中心服務逾40年，2015年還獲頒NASA最高榮譽「傑出服務勳章」，表彰他在結構力學的成就，他2018年退休後，仍獲聘高級技術顧問，其專業能力可見一斑。

柯威霖骨灰今日安葬於淡水馬偕博士家族墓園。（台灣基督長老教會淡水教會提供）

去年柯威霖以95歲高齡於美國安詳辭世，家屬本就希望能讓他回台安葬，無耐受新冠肺炎疫情影響，直到今年才由其胞弟柯吉文將其骨灰帶回台灣，並於今日舉辦追思會並安葬在淡水馬偕博士家族墓園。總統府為了表彰其卓越成就，也特別褒揚令給他。