總經環境不佳，終端客戶需求疲弱，臻鼎-KY自結3月合併營收達91.17億元，月減8.32%，年減32.58%，累計第1季合併營收達315.45億元，年減6.99%，但仍創下歷年同期次高；臻鼎-KY表示，上半年進入傳統營運淡季，受總體經濟環境與消費性電子需求轉弱影響，上半年營運相對保守看待。

沈慶芳表示，今年面臨很多挑戰，整體動能沒有上來，過去公司業績季節性明顯，第2季是比較谷底的時候，今年也差不多，預期第2季是公司營運谷底，希望今年能達成營收與去年持平，景氣不好、產能過剩意謂面臨客戶砍價及同業殺價競爭，預期今年獲利會受到影響。

臻鼎-KY表示，雖然短期消費性電子需求復甦情況有待觀察，但公司在技術創新及配合客戶開發高階新品的進程並未放緩，為滿足客戶中長期需求，上半年隨著新廠陸續進入量產，在淡季之中穩紮穩打提升良率，為下半年與明後年的營運增長奠定基礎。