新北市農業局與台灣包裝設計協會攜手合作，今（8日）至10日在新北市政府一樓大廳舉辦「寶島包裝節 包山包海包永續展覽」，除展出我國各縣市優秀設計農產品包裝外，也邀請日本、泰國及上海等地設計的100件優秀作品參與展示交流。

農業局表示，「寶島包裝節」以農產品包裝為主軸，聚焦四大主題，以「國際設計作品交流」、「農特產伴手設計作品」、「永續包材及公益設計作品」及「金點新秀包裝設計」，帶領民眾一窺農產包裝，推廣展示包裝設計運用。

包裝設計師曹仲標（左一）向新北市副市長劉和然（右二）說明設計包裝的巧思。（陳慰慈攝）

台灣包裝設計協會理事長李銘鈺表示，展覽匯集我國21縣市近160件包裝設計作品。另外30件跨國來自日本、泰國及上海作品，如泰國著名的稻米產區「Thung Kula Ronghai」其優質的稻米生產享譽全球，在包裝設計方面使用穀殼設計包裝，穀殼是脫殼過程中產生的天然廢物，包裝採用模壓成型，盒子裡面裝的是米袋，米袋還可當做紙巾盒使用，兼顧環保。

副市長劉和然表示，展覽詮釋台灣地方的文化特性與農產品特色，集結跨國、跨縣市共同舉辦屬於本土味道的包裝展覽，同時結合論壇增進農產業者對產品包裝的認識。新北市以團隊力量，鼓勵當地形成產業聚落和產業鏈，創造工作機會，不分你我孕育出「共好」生活宜居城市。

農業局長李玟表示，農業局輔導136個青農（漁）品牌、83家星級製茶廠、6家農村好物，持續打造消費者信任的農產品牌，透過辦理評鑑、製茶技術競賽、加工產品研發及商品包裝設計優化等，提升農產品價值，增進農產業者競爭力。

民眾只要於展覽現場出示新北市農業局臉書「新北市農業局-稼日蒔光」及「TPDA台灣包裝設計協會」按讚畫面，即可向現場工作人員領取「精美玻璃碗」或「經典台灣茶款」每日限量各20個。