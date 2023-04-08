泌尿道發炎時排尿會出現灼熱的疼痛感，嚴重時會出現血尿、下腹異常疼痛，女性因尿道較短，且尿道位置距離陰道及肛門相當近，比男生更容易尿道感染，且得過1次後容易不斷復發，可以說是女生的夢魘。醫師表示，有些懷孕婦女也逃不過尿道感染，需使用抗生素治療，但強調不會影響胎兒，為此也提出3招教導如何預防。

桃園醫院婦產科病房護理長羅玉琴指出，陰道內或肛門附近的細菌，很容易附著在尿道口進入膀胱，進而引起發炎，當出現排尿疼痛、頻尿、常想上廁所且老感覺解不乾淨、下腹疼痛、尿血、嘔吐、噁心、發燒等症狀時，應趕緊留意是否為泌尿系統感染，並盡快就醫以免延誤病情。

至於談及女性泌尿道感染經常復發的原因，羅玉琴說，這可能是原來的細菌並未完全消滅，或是又受到新的感染，提醒民眾在吃口服抗生素治療時，一定須耐心服用5至7天為一療程後複診，不可自覺症狀改善而自行停藥。

桃園醫院婦產科醫師曾令鴻分享案例，有名懷孕25周的陳小姐因工作忙碌、少喝水且有憋尿，某天感到解小便時有些疼痛且次數頻繁，這樣的毛病在間隔1至2個月就復發1次，就醫後才發現是確診女性常見的泌尿道感染。

曾令鴻表示，一般的膀胱尿道炎治療首先是要減輕不適症狀，將細菌徹底去除以避免再度復發，藥物的選擇是根據患者身體的狀況及尿液細菌培養結果決定。若症狀不嚴重，會開立口服抗生素治療，回家服用即可，如果已出現疼痛、高燒不退等嚴重症狀，才需住院以針劑抗生素治療。而懷孕期間使用抗生素治療，不必過於憂慮會對胎兒造成影響，醫師會選擇合適且對胎兒安全的抗生素藥物進行治療。

該如何預防尿道感染找上門，對此醫護給出3招預防原則，第1點，平日應多喝水，每天最好攝取1500cc以上的水分，而且養成固定時間上廁所的習慣。第2點，應注意個人會陰部的衛生，避免透氣不良，擦拭肛門時，應由前（尿道）往後（肛門）的方向擦拭。第3點，一旦出現排尿疼痛、頻尿、常想上廁所且老感覺解不乾淨等症狀，應該要立即懷疑受到感染並馬上就醫，切勿擅自購買成藥服用，以免症狀加劇，甚至侵犯到腎臟而造成身體的永久傷害。