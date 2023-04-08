家家有本難念的經，一名40歲的男網友分享，他有車有房、工作穩定且有存款，卻始終單身，因為家中的「毒姑惡婆」太可怕，他不願意殘害其他女性，因此冷處理媽媽與姐姐以後，就一直單身，引起網友討論，不少人搖頭說，媽媽和姐姐的問題很大，但原PO本身毫無做為的態度，恐怕才是讓歷任女友離開的主因。

一名男網友昨在臉書社團《匿名公社》上分享，他今年40歲，事業有成，有車、有房也有存款，但至今都單身，異性緣不差，但每次有女生表態想跟他進一步發展，他都會拒絕，原因是家裡有「毒姑惡婆」，所以不想要殘害別的女生。

男網友坦言，他從小異性緣就不錯，15歲就開始交女朋友，當時還很天真的他，都會把女友帶回家，認為媽媽和姐姐會愛屋及烏喜歡他的選擇，但久了卻發現，每任女友跟他一起回家後，最後都會主動提分手，但都問不出原因。

男網友表示，25歲遇到了一位很聊得來的女同事，對方聽到他的情史深表同情，決定要幫他釐清原因，兩人說好讓女同事假扮成女友去家裡，幾次之後，女同事崩潰說「你媽和你姐太可怕了！」並表示第二次一起回家，媽媽和姐姐就狂羞辱她，從長相、身材、穿著到家世背景都沒放過，且說話非常尖酸刻薄。

男網友指出，他聽到女同事的說法，當場愣住，他從未想過自己得媽媽和姐姐是這樣可怕的雙面人，這才終於明白為何過去的戀情都草草結束。不過，他也坦言，找出原因以後，他並沒有和媽媽與姐姐對質，因為覺得不會有結果，只有默默減少交集，並不再交女朋友。

貼文吸引千人朝聖，不少網友留言吐槽說，雖然媽媽和姐姐的問題很大，但原PO本身毫無作為的態度，恐怕才是讓歷任女友選擇分手的主因，不要把錯都怪在別人身上。「都40歲了還那麼軟弱，活該單身」、「是你放縱自己家人這樣的」、「為什麼不搬出去住？」

另有網友則提供解決方法，有人說可以假裝改交男朋友多帶幾任回家以後，媽媽和姐姐可能會開始善待之後交的女友。