桃園市平鎮區游泳路巷弄內一間民宅，有名老翁飼養了14隻米克斯，經常一有風吹草動，狗群就開始狂叫相當擾鄰。（蔡明亘攝）

桃園市平鎮區游泳路巷弄內民宅，有名老翁飼養了14隻米克斯，飼養環境髒亂，動保處要求2至3周內改善。（蔡明亘攝）

桃園市平鎮區游泳路巷弄內一間民宅，有名老翁飼養了14隻米克斯，隨地大小便被沖刷到路邊水溝，充滿濃濃異味。（蔡明亘攝）

桃園恐怖兔窩翻版？平鎮區游泳路巷弄內一間民宅，有名老翁飼養了14隻米克斯，經常一有風吹草動，狗群就開始狂叫相當擾鄰，再加上屎尿排泄物未即時清理臭氣沖天，讓在地民眾直呼「凍未條」。桃園市動保處昨到場稽查，發現飼養環境十分髒亂，且沒有所有犬隻都施打疫苗、結紮與晶片，要求老翁2周內改善。

據了解，該名老翁約1年前在游泳路120巷一帶租屋，開始將路邊流浪犬帶回家飼養，累積至今已有14隻米克斯，平時都飼養在屋內，偶爾會放出來到庭院放風，庭院則裝有鐵皮圍欄，防止犬隻跑出來。

龍恩里長胡李聰明指出，當地為靜謐的密集住宅區，該老翁一次養這麼多狗，平常只要附近一有動靜，其中一隻狗一叫出聲，就會群體開始狂叫，尤其到了晚上，鄰居甚至無法入眠，再加上狗狗在老翁家隨地大小便，還被沖刷到一旁水溝，造成附近環境臭氣沖天，甚至還有犬隻跳出圍欄過，嚴重影響附近民眾生活品質，已接獲里民多次抗議，大家都直呼「凍未條了啦！」

動保處長王得吉表示，7日派員到場稽查，發現該名老翁因愛狗心切，才陸續撿回共14隻流浪的米克斯，雖然犬隻的體況、精神都不錯，研判平時都有正常進食，也無受虐跡象，但飼養環境卻相當髒亂，雜物堆滿地，且清理大小便頻率應不高，導致環境有異味。

王得吉提到，14隻米克斯中並非所有犬隻都已結紮、施打狂犬病疫苗和晶片，稽查時老翁態度配合，後續要求他在2至3周期限內，改善飼養環境，至於叫聲擾鄰方面，則會與老翁溝通多家勸導改善。

對此，平鎮警方表示，若接獲住家養狗噪音擾鄰案，會通知報案人或鄰居製作訪談筆錄，並通知飼主到案說明，若查證屬實，將依社會秩序維護法第72條第3款「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者」規定處6000元以下罰鍰，只要有2戶鄰居認為妨害公眾安寧，即達裁罰要件。

桃園市環保局也說，若隨意排放犬隻便溺物，遭到民眾告發，可依廢棄物清理法第27條開罰1200至6000元罰鍰。