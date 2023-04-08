俗話說「談錢傷感情」，一名女網友表示，和男友一起去吃飯的發票中了500元獎金，男友認為應該平分，但她卻認為：「誰中就自己拿，頂多請吃個東西就好了」，貼文一出引來一票網友留言，甚至還有人說：「小朋友嗎？這也要分不如分手」。

一名網友在PTT上替女性友人發文，日前女性友人和男友去餐廳吃飯的發票中了500元，男友希望獎金能夠平分，但她卻覺得有點無法接受，直說：「我的習慣是誰中就自己拿，頂多請吃個東西就好了」。

未料，男友卻說，如果今天換成是他中獎，他也願意平分獎金，如此一來才能減少爭議，中獎金額較低還無所謂，若哪天真的幸運中大獎，獎金分配的問題可能會變成吵架，甚至分手的導火線。女方為此特地上網請益，並提出選項：「A平分、B不平分，頂多請吃飯、C其它歡迎補充」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，留言直說，「一起去吃一餐解決」、「500元B、200萬A」、「要嘛就默默花掉，讓對方知道就是要有平分的心理準備」、「誰付的誰拿，飯錢平分的話獎金就平分」、「500元也值得拿出來討論」、「這無關對錯是非，而是人性感受」、「獎金分一分順便分手好嗎」、「 500有什麼好吵，你們真的很配」、「小朋友嗎？這也要分不如分手」。