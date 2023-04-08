就在英國女王過世後不久，全國瀰漫著悲傷緬懷的氣氛時，突然出現了令人暖心的一幕，那就是哈利和梅根，還有威廉及凱特夫婦再度合體，在溫莎城堡（Windsor Castle）前一同觀看民眾獻給女王的鮮花和禮物，並向哀悼的民眾致意。
據《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，後來大家才知道，那是威廉的主意，以展現王室成員的團結，而這想必會讓已故的女王感到寬慰。頓時宛如時光倒流，兩對夫婦間的煙硝味彷彿一掃而空，又重返人氣四人組的和樂時期。
但遺憾的是，這一切都是假象。據和王室親近的消息人士證實，凱特後來向王室高級成員坦承，在他們彼此反感的情況下，硬要一起露面，和民眾寒暄，其實是她這輩子所做過最困難的事之一。
而這是哈利出版大爆料回憶錄《備胎》（Spare），還有和梅根播出網飛（Netflix）紀錄片之前的事。要是凱特當時就覺得，和哈利及梅根一起露面幾乎無法忍受，那在哈利和梅根揭露王室隱私，赤裸裸地表達對威廉的恨意後，如今她又有甚麼感受。
由於威廉和哈利不時針鋒相對，連女王在場時都不避諱。或許連一直疼愛哈利的女王去世前，都厭倦了這小孫子不時大發雷霆。後來哈利和梅根開始公開批評王室和家族成員。當時女王對兩人的行為顯然百思不得其解，甚至表示「相當瘋狂」。最後她認為，哈利被愛沖昏了頭，以致蒙蔽了他的判斷力。
文章來源：Kate found greeting mourning crowds at Windsor Castle with Harry and Meghan 'almost unbearable' and that was BEFORE the release of their Netflix series and memoir! As new book reveals the Queen thought the Sussexes' behaviour was 'quite mad'
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