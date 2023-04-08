女王 2022年9月過世後不久，哈利和梅根，還有威廉及凱特夫婦再度合體，在溫莎城堡（Windsor Castle）前一同觀看民眾獻給女王的鮮花和禮物，並向民眾致意。

就在英國女王過世後不久，全國瀰漫著悲傷緬懷的氣氛時，突然出現了令人暖心的一幕，那就是哈利和梅根，還有威廉及凱特夫婦再度合體，在溫莎城堡（Windsor Castle）前一同觀看民眾獻給女王的鮮花和禮物，並向哀悼的民眾致意。

據《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，後來大家才知道，那是威廉的主意，以展現王室成員的團結，而這想必會讓已故的女王感到寬慰。頓時宛如時光倒流，兩對夫婦間的煙硝味彷彿一掃而空，又重返人氣四人組的和樂時期。

但遺憾的是，這一切都是假象。據和王室親近的消息人士證實，凱特後來向王室高級成員坦承，在他們彼此反感的情況下，硬要一起露面，和民眾寒暄，其實是她這輩子所做過最困難的事之一。

而這是哈利出版大爆料回憶錄《備胎》（Spare），還有和梅根播出網飛（Netflix）紀錄片之前的事。要是凱特當時就覺得，和哈利及梅根一起露面幾乎無法忍受，那在哈利和梅根揭露王室隱私，赤裸裸地表達對威廉的恨意後，如今她又有甚麼感受。

由於威廉和哈利不時針鋒相對，連女王在場時都不避諱。或許連一直疼愛哈利的女王去世前，都厭倦了這小孫子不時大發雷霆。後來哈利和梅根開始公開批評王室和家族成員。當時女王對兩人的行為顯然百思不得其解，甚至表示「相當瘋狂」。最後她認為，哈利被愛沖昏了頭，以致蒙蔽了他的判斷力。